Στη συνάντηση, στην οποία συμμετείχε και ο τεχνικός σύμβουλος του Δήμου Κώστας Πρωτοπαπαδάκης, εξετάστηκε η πορεία έργων και δράσεων που υλοποιούνται και ο προγραμματισμός νέων παρεμβάσεων στην περιοχή, με έμφαση στις υποδομές και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης επιβεβαίωσε τη σταθερή βούληση της Περιφέρειας να στηρίζει τους Δήμους του νησιού, διασφαλίζοντας τους απαραίτητους πόρους για έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών. Επεσήμανε πως η συνεργασία με το Δήμο Σφακίων είναι συνεχής και αποτελεσματική, με στόχο την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την ανάδειξη και την τοπική ανάπτυξη της ιστορικής περιοχής των Σφακίων.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Σφακίων παρουσίασε την εξέλιξη των μελετών για τα υπό εκτέλεση έργα και ευχαρίστησε τον Σταύρο Αρναουτάκη για την έμπρακτη υποστήριξη στα αιτήματα του Δήμου, επισημαίνοντας τη σημασία της σύμπραξης των δύο βαθμών της Αυτοδιοίκησης για την επίτευξη των κοινών στόχων.