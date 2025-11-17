Συνελήφθη προχθές (15.11.2025) το απόγευμα σε περιοχή του Δήμου Κισσάμου από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανίων 28χρονος αλλοδαπός για ψευδή κατάθεση και παραβάσεις περί Ναρκωτικών ουσιών.

Επιπλέον εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση.

Ειδικότερα προχθές (15.11.2025) το απόγευμα από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε έλεγχος στον αλλοδαπό που επέβαινε σε δίκυκλη μοτοσυκλέτα, ο οποίος δήλωσε ψευδή στοιχεία ταυτότητας πλην όμως από την αστυνομική έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου προέκυψαν τα αληθή και διαπιστώθηκε ότι εκκρεμεί σε βάρος του Απόφαση Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Ιωαννίνων, με την οποία έχει καταδικαστεί με ποινή κάθειρξης (8) ετών για παραβάσεις Νόμου περί ναρκωτικών. Επιπλέον στην κατοχή του και σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητες κάνναβης, αυτοσχέδιο τσιγαριλίκι με μείγμα καπνού και κάνναβης και ζυγαριά ακριβείας.

Επιπλέον κατασχέθηκε δίκυκλη μοτοσυκλέτα.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου.