Συνελήφθη χθες το βράδυ από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Χανίων 45χρονη αλλοδαπή διότι κατελήφθη κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου να οδηγεί ηλεκτρικό ποδήλατο υπό την επήρεια μέθης. Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί Εισαγγελική Αρχή.
