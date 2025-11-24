Συνελήφθησαν χθες (23.11.2025) σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, δύο ημεδαποί ηλικίας 47 και 37 ετών κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και ρίψη άσκοπων πυροβολισμών.

Ειδικότερα κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης στην οικία του 47χρονου σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά έγινε ρίψη άσκοπών πυροβολισμών. Από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε έρευνα στην εν λόγω οικία κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν ο 47χρονος και ο 37χρονος, ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι με δύο γεμιστήρες, φυσίγγια και κάλυκες.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.