«Είχαμε μία αυξημένη ροή μετά από δύο μήνες. Σε ένα Σαββατοκύριακο, σε δύο μέρες δηλαδή, μπήκαν γύρω στα 850 άτομα. Όμως, από χθες ξεκίνησε η αποσυμφόρηση της Κρήτης και μέσα σε δύο-τρεις μέρες θα έχει αποσυμφορηθεί», σημείωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας σε πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ.

«Οι παράνομα αφιχθέντες θα πάνε στις κλειστές δομές που θα υποδείξουμε και θα εκτελεστεί ο περιορισμός της ελευθερίας τους. Σήμερα θα φύγουν άλλα 600 άτομα», τόνισε, με αφορμή τις αυξημένες ροές προς την Κρήτη το περασμένο Σαββατοκύριακο, και πρόσθεσε: «Θα παρατηρήσουμε το φαινόμενο και θα αποφασίσουμε αν θα συνεχιστεί το μέτρο της αναστολής ασύλου».

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου αναφέρθηκε και στη δημιουργία δομής στην Κρήτη επισημαίνοντας ότι «δομή πρέπει να υπάρξει οπωσδήποτε στην Κρήτη. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει πάνω από 10.000 μεταφορές παράνομων μεταναστών από την Κρήτη στην ενδοχώρα. Άρα, όταν αυτήν τη στιγμή το βασικό σημείο εισόδου μεταναστών έχει γίνει η Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο, δηλαδή από τους 27.000 που έχουν μπει οι 15.000 είναι από όλη την Ελλάδα και 12.000 από την Κρήτη, αντιλαμβανόμαστε ότι η δομή πρέπει να υπάρξει».