Με μπλόκο 48 ωρών ξεκινούν σήμερα το μεσημέρι αγρότες και κτηνοτρόφοι των Χανίων τις κινητοποιήσεις συντασομενοι με τους συναδέλφους τους, του πρωτογενή τομέα της ηπειρωτικής χώρας και της Κρήτης. Με απόφαση της ΓΣ της Ενωτικής Ομοσπονδίας, ξεκίνησαν να στήνουν το μπλόκο στον κόμβο στα Μεγάλα Χωράφια, ενώ συμβολικά για μισή ώρα θα διακόψουν την κυκλοφορία των οχημάτων επί του ΒΟΑΚ 2.00 με 2.30 το μεσημέρι.

Παράλληλα αποφάσισαν για αύριο Δευτέρα να ενισχυθεί και στηριχθεί η κινητοποίηση στο Αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης των Χανίων, ώστε να ακουστούν όπως υποστηρίζει η Ένωση τους, τα αιτήματα τους που μεταξύ άλλων, αφορούν τον οικονομικό εγκλωβισμό τους από επιδοτήσεις, ενισχύσεις και αποζημιώσεις που δεν λαμβάνουν μέχρι σήμερα λόγω της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώσεις επαγγελματικές, δήμαρχοι, εκπρόσωποι της Περιφερειακής και Αυτοδιιοιηκητικής κοινότητας, σύλλογοι και οργανώσεις, στηρίζουν με μηνύματα τους τους αγροκτηνοτρόφους του νομού Χανίων.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Μανούσος Σταυριανουδάκης είπε πως: «Δεν υπάρχει καμία πολυτέλεια για κανέναν αγρότη κτηνοτρόφο να μείνει εκτός του δικαίου αγώνα τους. Καλούμε όλους τους συναδέλφους να στηρίξουν τους αγώνες των μικρομεσαίων αγροτών που είναι ο μόνος δρόμος για νίκη και επιβίωση του πρωτογενή τομέα. Δεν συγκρουόμαστε με την κοινωνία αλλά με τις πολιτικές που μας οδηγούν στον αφανισμό. Είμαστε κομμάτι της κοινωνίας και να καταλάβουμε ότι ο ένας δεν μπορεί να σταθεί χωρίς τον άλλον».