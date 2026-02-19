Στη συνάντηση, παρουσία του επίτιμου προξένου της Ιρλανδίας στη Κρήτη Γιάννη Ξενικάκη, ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης καλωσορίζοντας την Πρέσβη, είχε την ευκαιρία να συζητήσει μαζί της θέματα που αφορούν στην περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού από την Ιρλανδία στο νησί μας.

Η Πρέσβης ανέφερε, ότι, η Ελλάδα και η Κρήτη αποτελούν δημοφιλή προορισμό για την ιρλανδική αγορά και για αυτό τα τελευταία χρόνια υπάρχουν αυξημένα ποσοστά Ιρλανδών που επιλέγουν και το νησί μας για Καλοκαιρινές διακοπές.

Στο τέλος της συνάντησης ο Περιφερειάρχης ευχαρίστησε για την επίσκεψη την Πρέσβη της Ιρλανδίας καθώς επίσης τον επίτιμο Πρόξενο κ. Ξενικάκη.