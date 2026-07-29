Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε περιοχή κοντά στις Μάλλες Ιεράπετρας, σημαίνοντας άμεσο συναγερμό στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ήταν άμεση, με ισχυρές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο προκειμένου να αντιμετωπίσουν το πύρινο μέτωπο και να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωσή του.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και συνεχίζουν τις επιχειρήσεις για την πλήρη κατάσβεσή της.

Την ίδια στιγμή, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών.