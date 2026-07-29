Φωτιά εκδηλώθηκε περίπου μισή ώρα πριν στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, στον Δήμο Σητείας.

Σύμφωνα με την έως τώρα ενημέρωση και την επικοινωνία με την Πολιτική Προστασία του Δήμου Σητείας, η πυρκαγιά καίει χορτολιβαδική έκταση, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν πληροφορίες ότι απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ συνδράμουν υδροφόρα οχήματα του Δήμου Σητείας και της Αντιπεριφέρειας Λασιθίου, με στόχο τον άμεσο περιορισμό της φωτιάς.

Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την πορεία του πύρινου μετώπου.

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ