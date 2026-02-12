Η τρίτη συνάντηση της Σχολής Γονέων θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, από τις 17:30 έως τις 19:30, με θέμα «Όρια ή Τιμωρία;».

Εισηγήτρια θα είναι η Δέσποινα Βασαμίδου.