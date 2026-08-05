Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται το ατύχημα που σημειώθηκε σε κατασκήνωση του Ηρακλείου, με έναν 9χρονο να τραυματίζεται στο κεφάλι μετά από πτώση δοκαριού.

Σύμφωνα με πληροφορίες το παιδάκι τραυματίστηκε όταν έπεσε δοκάρι από τέρμα ποδοσφαίρου.

Για την υπόθεση συνελήφθη μια 45χρονη γυναίκα, προσωρινά υπεύθυνη της κατασκήνωσης.

Το περιστατικό, προκάλεσε αναστάτωση στους κατασκηνωτές και στους εργαζόμενους.

Ο 9χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αρχικά στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο και στη συνέχεια στο ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλεύεται στην Παιδοχειρουργική Κλινική.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του παιδιού είναι καλή και δεν διατρέχει κίνδυνο, όπως αναφέρει το cretalive.