Στη συνέντευξη που παραχώρησε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ.Μανώλης Μενεγάκης υπογράμμισε πως παράλληλα, με την έγκριση του προϋπολογισμού από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ανοίγει, όπως τόνισε, ο δρόμος για την επιτάχυνση ενός ευρύτερου κύκλου έργων.

Ειδικότερα, εξήγησε πως δρομολογείται η δημοπράτηση έργων οδοποιίας ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ για πόλεις και οικισμούς, ενώ θα ακολουθήσει νέος διαγωνισμός ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά τους εκτός οικισμών δρόμους των χωριών του Δήμου, ενισχύοντας την οδική ασφάλεια και τη συνοχή του οδικού δικτύου σε όλο το Δήμο Αγίου Νικολάου συμπεριλαμβανομένων και των χωριών.