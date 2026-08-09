Χαιρόμαστε ιδιαίτερα όταν άνθρωποι που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στον Άγιο Νικόλαο καταφέρνουν, με το ταλέντο και τη δημιουργικότητά τους, να ξεπεράσουν τα όρια της μικρής μας πόλης και να ξεχωρίζουν.

Σήμερα θα σας μιλήσω για την δημοσιογράφο και Youtuber Κωνσταντίνα Αδαμάκη (του Μανώλη και της Marita), της οποίας τα βιντεάκια έχουν εκατομμύρια προβολές και συνεχώς ανεβαίνει. Διαβάσαμε έναν «ταξιδιωτικό οδηγό», που έκανε για την πόλη της, (στην Athens Voice). Μιλά με χιούμορ και νοσταλγία για τον Άγιο Νικόλαο, τον τόπο που επιστρέφει κάθε καλοκαίρι:

«Αν και δηλώνω φανατική πολέμιος του καλοκαιριού, ο μοναδικός τρόπος να αντέχω τον αθηναϊκό καύσωνα και τη γενική υπολειτουργία των πάντων είναι το να μου υπενθυμίζω ότι σε λίγες μέρες θα βρίσκομαι στον Άγιο Νικόλαο. Δεν ξέρω πώς ευλογήθηκε ο τόπος μας να βγάζει τέτοιο λάδι, τέτοιες ντομάτες και τέτοια… καλιτσούνια και τέτοια… σουβλάκια!»

»Στις ταβέρνες του Αγίου Νικολάου δεν πρόκειται να ακούσεις την πρωτευουσιάνικη ατάκα Μπορείτε να καθίσετε μόνο για 2 ώρες, γιατί μετά έρχεται άλλη παρέα. Όσο θέλουμε θα καθίσουμε και υπάρχει αλληλοσεβασμός ως προς αυτό.

»Για τις παραλίες τι να πει κανείς! Τα γαλαζοπράσινα νερά μπορούν να σε κάνουν να ξεχάσεις προβλήματα, deadlines, ανησυχίες, αλλά και να αγνοήσεις τις 15 ξαπλώστρες που έχουν τοποθετηθεί ανά τετραγωνικό μέτρο άμμου. Και, παρά τα μελτέμια, πάντα θα βρεις μια παραλία όπου θα κόβει ο αέρας για να μπορέσεις με την ησυχία σου να τσακωθείς με κάποιον άγνωστο στο ίντερνετ. Για να διαβάσεις το βιβλίο σου, εννοώ».

»Μόλις αρχίσει να πέφτει ο ήλιος, μια βόλτα στη λίμνη, στη Μαρίνα ή μέχρι τον Αλμυρό επιβάλλεται, και φυσικά στον γυρισμό θα καθίσεις να πιείς τον καφέ σου δίπλα στη θάλασσα, για να ξεκουραστεί και λίγο το στομάχι σου μέχρι το βράδυ, που θα πας για ντολμαδάκια, ντάκο και αντικριστό. Και ρακή, ας μην κοροϊδευόμαστε. Ο Άγιος Νικόλαος είναι ο τόπος μου, έχει την καρδιά μου», έγραψε η Κωνσταντίνα και την ευχαριστούμε για την ωραία διαφήμιση στην πόλη μας.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΛΩΝΤΖΑΣ