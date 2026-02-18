Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, σε συνέντευξη δήλωσε πως η Δημοτική Αρχή προωθεί, τον συμμετοχικό σχεδιασμό σε κρίσιμα αναπτυξιακά εργαλεία, ενώ σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του ΣΒΑΑ προχωρούν οι διαδικασίες ώστε να επιταχυνθεί, σε πρώτη φάση, η υλοποίηση του 2ου Βρεφονηπιακού Σταθμού, ενός έργου με σαφές κοινωνικό αποτύπωμα.

Ο Δήμαρχος ανακοίνωσε, μάλιστα, ότι σύμφωνα με την ενημέρωση από τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας, η πρόκληση για τα ΣΒΑΑ, μετά την αναθεώρηση της στρατηγικής, θα εκδοθεί σε περίπου έναν μήνα.

Ο κ. Μενεγάκης στάθηκε και στην έναρξη του έργου αναβάθμισης στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου 1,9 εκ. ευρώ, που αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση που έχει πραγματοποιηθεί στον συγκεκριμένο χώρο, ενισχύοντας τον θαλάσσιο τουρισμό και την τοπική οικονομία.

Παράλληλα, μέσω χρηματοδοτήσεων από το πρόγραμμα «Φιλόδημος» θα εκπονηθούν, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος, λιμενικές και σχετικές μελέτες ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ήδη εκτελούνται έργα αναβάθμισης λιμένα ύψους 540 χιλιάδων ευρώ και προγραμματίζονται παρεμβάσεις στη χερσαία ζώνη λιμένα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και πρόσθετες παρεμβάσεις 700 χιλιάδων ευρώ.

Στον τομέα της παιδείας, ο Δήμος την τελευταία διετία δαπάνησε, όπως τόνισε, διπλάσια ποσά από τις 100.000 ευρώ που δίνονταν από το κράτος για τη συντήρηση των σχολικών μονάδων, προκειμένου να καλυφθούν ουσιαστικές ανάγκες συντήρησης, ασφάλειας και λειτουργικότητας των σχολικών κτιρίων.

Παράλληλα, έχει κατατεθεί στην Περιφέρεια Κρήτης πρόταση χρηματοδότησης και Τεχνικό Δελτίο για τη διαμόρφωση και αποκατάσταση του παλαιού δημοτικού σχολείου στα «Φλαμουριανά» στα Μέσα Λακώνια, στο οποίο θα στεγαστεί ΚΔΑΠ ΑμεΑ. Η πρόταση υποβλήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «ΚΡΗΤΗ 2021-2027» και η δημιουργία της συγκεκριμένης δομής αποτελεί βασική προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής για την ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και της κοινωνικής ένταξης.

Στο πεδίο των μετακινήσεων, της αστικής κινητικότητας και της Οδικής Ασφάλειας, η Δημοτική Αρχή, σύμφωνα με τον κ. Μενεγάκη, έθεσε ως προτεραιότητα τη βελτίωση της προσβασιμότητας, τη βιώσιμη μετακίνηση και την οδική ασφάλεια, διαμορφώνοντας ένα πιο λειτουργικό και κοινωνικά δίκαιο σύστημα μεταφορών. Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόστηκε επιδότηση εισιτηρίων σε ποσοστό 80% για κατοίκους απομακρυσμένων κοινοτήτων, διευκολύνοντας την καθημερινή τους πρόσβαση σε υπηρεσίες, ενώ θεσπίστηκε και 9μηνη επιδότηση φοιτητικών καρτών, στηρίζοντας έμπρακτα τη φοίτηση των νέων και την πρόσβασή τους στη σχολή του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. στα Λακώνια.

Παράλληλα, διευρύνθηκε το δίκτυο συγκοινωνιών με τη λειτουργία καλοκαιρινής γραμμής που συνδέει τον Άγιο Νικόλαο με τις Λίμνες, το Χουμεριάκο, τη Νεάπολη, Βουλισμένη, Λατσίσα, Μίλατο, Σίσι και τη Νεάπολη με το Καστέλλι Φουρνής, τις Δοριές, το Καρύδι και τις Βρύσες, ενισχύοντας τη διασύνδεση των κοινοτήτων. Από 1η Σεπτεμβρίου 2025 ξεκίνησε και η επέκταση της αστικής συγκοινωνίας στον Άγιο Νικόλαο με τη λειτουργία δύο νέων αστικών γραμμών, της Κόκκινης και της Πράσινης, με δωρεάν μετακίνηση, εξασφαλίζοντας πλήρη κάλυψη της πόλης και του παραλιακού μετώπου και ενισχύοντας τη βιώσιμη αστική κινητικότητα.