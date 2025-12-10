Με μεγάλη χαρά πληροφορηθήκαμε την ένταξη του σχολείου μας σε διεθνές δίκτυο σχολείων, που εργάζονται για να σταματήσουν τη ροή της πλαστικής ρύπανσης. Η ένταξή μας σε αυτή τη νέα, παγκόσμια προσπάθεια αποτελεί σημαντική αναγνώριση του έργου μας και μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε με ακόμη μεγαλύτερο ζήλο.

Στο σχολείο μας πραγματοποιούμε συστηματικά ποικίλες περιβαλλοντικές δράσεις, που στοχεύουν στην ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Από καθαρισμούς ακτών και ανακύκλωση έως δράσεις εκπαίδευσης και καινοτόμα περιβαλλοντικά προγράμματα, προσπαθούμε συστηματικά να καλλιεργήσουμε περιβαλλοντική συνείδηση και υπευθυνότητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι εδώ και τέσσερα χρόνια είμαστε μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου BLUE SCHOOLS, συμβάλλοντας ενεργά στην προώθηση της θαλάσσιας εκπαίδευσης και της προστασίας του θαλάσσιου οικοσυστήματος.