Σήμερα, ο Πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο κ. Στέφανος Κασσελάκης πραγματοποίησε επίσκεψη στον Νομό Λασιθίου, με σταθμούς στην Ιεράπετρα και στον Άγιο Νικόλαο. Πρώτος σταθμός της επίσκεψής του ήταν η Ιεράπετρα, όπου συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας της περιοχής, με ιδιαίτερη έμφαση στη λειψυδρία και στη διαχείριση των υδάτινων πόρων, ζητήματα που, ως γνωστόν, επηρεάζουν άμεσα την παραγωγική δραστηριότητα και την καθημερινότητα των πολιτών.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος επισκέφθηκε το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο κ. Κασσελάκης πέρασε από διάφορες κλινικές του Νοσοκομείου, όπως για παράδειγμα το ΤΕΠ, την Παιδιατρική και την Καρδιολογική Κλινική, και πραγματοποίησε συναντήσεις με εργαζόμενους, εκπροσώπους της υγείας αλλά και πολίτες. Ενημερώθηκε αναλυτικά για τα προβλήματα και τις ανάγκες του δημόσιου συστήματος υγείας και ιδιαίτερα του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου.

Στο παρακάτω βίντεο υπάρχουν δηλώσεις του κ. Κασσελάκη στην ΑΝΑΤΟΛΗ, αλλά και αποσπάσματα από την επίσκεψή του στο ΓΝΑΝ.