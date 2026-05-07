Δε διαφωνεί η μείζων μειοψηφία ότι πρέπει γενικότερα να μπει μια τάξη στα πολεοδομικά σχέδια και ότι υπάρχει σχετική ανάγκη. Παρ’ όλα αυτά ο επικεφαλής της Θωμάς Χαριτάκης ζήτησε αναστολή της όποιας ανάθεσης σχετικής μελέτης, προς το παρόν, μέχρι να ολοκληρωθεί το δεύτερο στάδιο του ΤΠΣ, ώστε οι νέες πολεοδομικές μελέτες να είναι πλήρως «ευθυγραμμισμένες» με αυτό και τις σύγχρονες προδιαγραφές που θα εισάγει. Διάφορα ερωτήματα έθεσε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Θωμάς Χαριτάκης, σχετικά με τη στρατηγική που παρουσίασε ο Δήμαρχος για την επέκταση του Σχεδίου Πόλεως του Αγίου Νικολάου και την ολοκλήρωση της πολεοδόμησης πέντε οικισμών.

Ποια είναι τώρα η σκοπιμότητα της έγκρισης στρατηγικής πολεοδομικού σχεδιασμού, από τη στιγμή που παράλληλα υπάρχει επιτροπή του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου που είναι υπό εκπόνηση.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία και τα δεδομένα που υπάρχουν στο Δήμο Αγίου Νικολάου, μπορεί να υπάρχει κίνδυνος αλληλοεπίκαλυψης και σύγχυσης. Δηλαδή το ΤΠΣ αποτελεί σχεδιασμό πρώτου επιπέδου, ανώτερος, ο οποίος καθορίζει τις χρήσεις γης, τους όρους δόμησης και τις περιοχές προς πολεοδόμηση. Η έγκριση μιας ξεχωριστής στρατηγικής για την ανάθεση νέων μελετών και επεκτάσεων, την ίδια στιγμή που το πολεοδομικό σχέδιο βρίσκεται σε εξέλιξη μπορεί να οδηγήσει σε διάφορα ζητήματα. Τι θα συμβεί αν οι προτεινόμενες από εσάς επεκτάσεις απορριφθούν από το ΤΠΣ που επικυρώνεται με Προεδρικό Διάταγμα;

Υπάρχει κίνδυνος να σπαταλήσουμε πόρους, να δεσμευτούν κεφάλαια για νέες μελέτες πριν ολοκληρωθεί το ΤΠΣ.

Τα ΤΣΠ αποτελούν τη μετεξέλιξη των παλιών ΣΧΟΟΑΠ. Η επανεκκίνηση παλιών μελετών (Σίσι, Μίλατος, Ιστρον, Πλάκα, Αμμουδάρα) που είναι μπλοκαρισμένες επί δεκαετίες χωρίς να έχει ολοκληρωθεί το ΤΠΣ, δημιουργεί ερωτήματα, από πλευράς νομικής θωράκισης κυρίως.

Αυτή η βιασύνη για έγκριση στρατηγικής αποτελεί προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων πριν την οριστικοποίηση των ΤΠΣ;

Η ολοκλήρωση των Σχεδίων Οικισμών έπρεπε να είναι το βήμα που έπεται της χωροταξικής οργάνωσης του ΤΠΣ και όχι να κινούνται παράλληλα, γιατί διαμορφώνεται έτσι θολό τοπίο…

Τα ΤΠΣ προβλέπουν δημόσια διαβούλευση η οποία έγινε, ενώ, αν λάβουμε έτσι μια απόφαση έγκρισης στρατηγικής πολεοδομικού σχεδιασμού στο Δημοτικό Συμβούλιο, νομίζω ότι παρακάμπτει το στάδιο της διαβούλευσης.

Ο κ. Χαριτάκης είπε ότι δε πρέπει ο Δήμος να σπεύσει να κάνει κάτι τώρα σε ότι αφορά τη διαδικασία αυτή, ώστε να αποφευχθούν τυχόν συγκρούσεις των διαδικασιών και των μελετών των πολεοδομικών σχεδίων με το ΤΠΣ.

«Δίκη προθέσεων»

Ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας Χάρης Αλεξάκης είπε ότι υπάρχει ανάγκη εξασφάλισης οικοδομήσιμης γης στο Δήμο Αγίου Νικολάου και δήλωσε σύμφωνος με την επανεκκίνηση της εκπόνησης των πολεοδομικών μελετών. Συμφώνησε με την ουσία της πρότασης του δημάρχου, τα κομμάτια που προτείνονται για επέκταση αφού προβλέπονται και από το ΣΧΟΟΑΠ.

Διαφώνησε με τον χαρακτηρισμό της ως «στρατηγικής». Στην πορεία και ανάλογα με τα δεδομένα που θα προκύπτουν και τις προτάσεις των Υπηρεσιών του Δήμου και της ωριμότητας των μελετών, θα πρέπει ο Δήμος να αποφασίζει ποια κομμάτια θα προτάσσει προς υλοποίηση.

Τη «στρατηγική», όπως την ονόμασε ο δήμαρχος, ο κ. Αλεξάκης τη χαρακτήρισε απλά «δίκη προθέσεων». Εξάλλου στη διαβούλευση για το ΤΠΣ διατυπώθηκαν οι αντίστοιχοι προβληματισμοί και η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων.

Περισσότερο πιέζει να ξεκινήσει η επέκταση του σχεδίου πόλεως του Αγίου Νικολάου και συμφωνούν όλοι σ’ αυτό, όπως και η επίλυση του χρόνιου προβλήματος περί αρτιότητας των ακινήτων στη Νεάπολη. Η κάθε περίπτωση πολεοδόμησης των οικισμών είναι μοναδική σε σχέση με τις διαδικασίες και τις δυσκολίες της νομοθεσίας. Π.χ. ο οικισμός της Αμμουδάρας, είναι προάστιο του Αγίου Νικολάου, αλλά όπως έχει δομηθεί, δημιουργεί προβλήματα στην εξέλιξη και εφαρμογή του υφιστάμενου σχεδίου. Τα σχέδια Σισίου και Μιλάτου θεωρούνται πιο ώριμα.

«Η πρότασή μας θέτει τους αρχικούς κανόνες, αλλά στρατηγική δεν είναι, αφού δεν προτείνει ιεράρχηση και σειρά βημάτων, για τα οποία προφανώς δεν υπάρχουν δεδομένα για να εφαρμοστούν…

Τα 1,5 εκατομ. αφορούν μόνο τις μελέτες. Ένα σχέδιο πόλεως απαιτεί πολλά περισσότερα εκατομμύρια για αποζημιώσεις, τη δημιουργία δικτύων κλπ. και είναι ένας προβληματισμός πού θα αναζητηθούν αυτά τα χρήματα. Δυστυχώς στην Ελλάδα λειτουργούμε ανάποδα. Το πλάνο χρηματοδότησης συνιστά σημαντικό παράγοντα για το πώς θα ιεραρχήσουμε τα σχέδια πόλεως. Η πρότασή σας, δήμαρχε, τα βάζει όλα και καλά κάνει, γιατί είναι και αυτά που πρέπει να αποτυπωθούν επί της ουσίας στο ΤΠΣ», είπε ο κ. Αλεξάκης. Αλλά και τόνισε την ανάγκη στελέχωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με πολλούς μηχανικούς για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στο έργο αυτό.

Τα κίνητρα

Ο εκπρόσωπος της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Γ. Φιλιππάκης είπε ότι με την πρόταση αυτή «κοντά στο βασιλικό θα ποτιστεί και η γλάστρα»… Η στρατηγική κατεύθυνση κινείται στην ουσία προς την εξυπηρέτηση των στρατηγικών επενδύσεων του κεφαλαίου (ΒΟΑΚ, αεροδρόμιο Καστελίου, τα ξενοδοχεία κλπ.). Δήλωσε ότι «είναι πολύ σημαντικό οι επεκτάσεις αυτές, γνωρίζουμε όμως ότι τα κίνητρα δεν είναι ακριβώς η εξυπηρέτηση των λαϊκών αναγκών, αλλιώς δεν θα το έκαναν».

Ο κ. Φιλιππάκης εντούτοις παραδέχθηκε ότι η πρόταση του δημάρχου είναι μια ευκαιρία να γίνουν κάποια πράγματα, σε κάποιες περιοχές, «κατά κύριο λόγο στις τουριστικές περιοχές απ’ ό,τι βλέπω», κατέληξε.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ