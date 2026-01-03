Η εταιρεία Celestyal Cruises επανέρχεται στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου με 24 προσεγγίσεις του κρουαζιερόπλοιου Celestyal Journey το καλοκαίρι του 2026. Η πρώτη αναμένεται την Τρίτη 14 Απριλίου 2026. Ο Διευθύνων σύμβουλος της Celestyal Κρις Θεοφιλίδης, αναφέρθηκε (tourismtoday) στην αναπτυξιακή στρατηγική της εταιρείας και στην ενίσχυση της ελληνικής της ταυτότητας:

Η χρονιά έκλεισε με πάνω από 135.000 επιβάτες (με αύξηση εισοδήματος 10% στην Ελλάδα). Συνεχίζεται η στήριξη των ελληνικών λιμανιών (Λαύριο, Πειραιάς) ως κεντρικών κόμβων (homeports) της κρουαζιέρας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Celestyal διατηρεί το διοικητικό της κέντρο και την έδρα της στον Πειραιά, απασχολώντας 100 άτομα στα κεντρικά γραφεία και πολλούς Έλληνες στα πληρώματα των πλοίων.

Ενισχύει την ελληνική οικονομία, καθώς το 80% των προμηθευτών της είναι Έλληνες.

Στηρίζει την ελληνική ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία. Η ανακαίνιση του Celestyal Discovery έγινε στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά.

Το Celestyal Discovery ήταν το πρώτο πλοίο στην Ελλάδα που χρησιμοποίησε βιοκαύσιμο, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα κατά 21%.

ΛΕΩΝ.Κ.