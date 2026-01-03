Στη συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Χάρης Αλεξάκης υπέβαλε ερώτηση σχετική με τα ζητήματα της διασκέδασης, της χρήσης μουσικής, για τα περίπτερα και τη διαχείριση του δημόσιου χώρου. Ζήτησε ενημέρωση για τις κανονιστικές αποφάσεις και πότε θα τεθούν εις γνώση του Δημοτικού Συμβουλίου και σε δημόσια διαβούλευση.

Ο Δήμαρχος κ. Μανόλης Μενεγάκης ανέφερε ότι έχει γίνει αρκετή εργασία στις κανονιστικές και αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε πάρα πολύ ώριμο στάδιο. Σημείωσε ότι οφείλουμε να περιμένουμε και να δούμε με την ψήφιση του κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης, εάν χρειαστεί να συμπεριλάβουν και κάποια άλλη νομοθεσία. Όπως τόνισε, από όταν ανέλαβαν έχει γίνει αρκετή διεργασία και έχουν φτάσει σε ώριμο στάδιο, τα ουσιαστικά πράγματα που θέλουν να βάλουν σε διαβούλευση και να τα συζητήσουν.

Πρόσθεσε πως ο Δήμος πέραν της παράτασης χρήσης μουσικής, δεν έχει αρμοδιότητα ούτε στα ντεσιμπέλ που πρέπει να παίζονται, ούτε στους υγειονομικούς κανονισμούς αλλά ούτε και στις ηχομονώσεις που πρέπει να έχουν τα μαγαζιά στους εσωτερικούς χώρους. Διευκρίνισε ότι δεν θα έρθει κανονιστική που θα αλλάξει αυτά τα πράγματα από τους ίδιους, ενώ εξήγησε ότι εκείνοι μπορούν να αποφασίζουν μονάχα για την παράταση ωραρίου, εντός του πλαισίου του νόμου.

Σα Δήμαρχος έχει πει ότι ειδικά σε ορισμένες περιόδους π.χ. γιορτές, καλοκαίρι, θα πρέπει να υπάρχει ανοχή μέχρι τη μια η ώρα αλλά δεν μπορούν να κάνουν κάτι που υπερβαίνει το νόμο. Ο Δήμος έχει λάβει θέση για ελαστικότητα, η οποία υπάρχει μέσα στο πλαίσιο της διοίκησης από τα αστυνομικά όργανα, το υγειονομικό και όλους τους φορείς που εμπλέκονται, αλλά τόνισε πως γίνεται πάντοτε μέσα στα πλαίσια του νόμου.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Μπελούκας υπογράμμισε ότι έχουν ξεκινήσει σαν δημοτική αρχή να επεξεργάζονται όλες τις κανονιστικές που χρειάζεται καθώς υπάρχουν κανονιστικές στο Δήμο που είναι από το 2007, όπως των κοιμητηρίων ενώ υπήρχαν και κανονιστικές που δεν υπήρχαν καθόλου όπως του πρασίνου. Ανέφερε ότι υπάρχει κανονισμός καθαριότητας, πρασίνου, κοιμητηρίων και κοινόχρηστων χώρων, αλλά και περιπτέρων. Σημείωσε ότι με τον καινούριο δημοτικό κώδικα θα έρθουν κάποιες αλλαγές. Γι’ αυτό περιμένουν να ψηφιστεί ο δημοτικός κώδικας για να μπορέσουν να το φέρουν για διαβούλευση και να το συζητήσουν.

Σα δημοτική αρχή εξήγησε ότι έχουν επιλέξει συνειδητά να μην προχωρήσουν σε αποσπασματικές κανονιστικές αποφάσεις αλλά στη διαμόρφωση ενός συνεκτικού και νομικά καθορισμένου πλαισίου, του οποίο θα αντιμετωπίζει συνολικά όλα τα ζητήματα που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια. Με την ολοκλήρωση του νέου δημοτικού κώδικα και κατόπιν της απαιτούμενης γνωμοδότησης των αρμόδιων υπηρεσιών, θα ακολουθήσει, όπως είπε, δημόσια διαβούλευση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που θα έχει ψηφιστεί τότε με τον δημοτικό κώδικα. Η δημοτική αρχή παραμένει προσηλωμένη στις αρχές της διαφάνειας, της συμμετοχής των πολιτών και διαμόρφωσης κανόνων που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας. Ολοκληρώνοντας σημείωσε πως, ό,τι αιτήσεις έχουν γίνει για τις παραχωρήσεις χώρων τις έχουν υπογράψει και τις έχει ελέγξει ο δημοτικός αστυνομικός και υπάρχουν πολλοί επαγγελματίες που δεν έχουν έρθει να τις παραλάβουν.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ