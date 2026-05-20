Η Ελούντα φιλοξένησε χθες μια γαστρονομική εκδήλωση στο πλαίσιο της 32ης Συνάντησης των Μελών της Πλατφόρμας του «International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism (IGCAT)», η οποία φιλοξενείται αυτές τις μέρες στην Κρήτη, στο πλαίσιο του έργου «Κρήτη – Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026». Σ’ αυτή τη δράση συμμετέχουν περί τους 50 εκπροσώπους από περιφέρειες διαφόρων κρατών από την Ευρώπη και αλλού.

Στην Ελούντα φιλοξενήθηκαν από το νεοσύστατο τοπικό σωματείο το Σύλλογο Γυναικών Υφαντριών Ελούντας «Η Πορφύρα».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων της Τ. Κοινότητας Ελούντας και μίλησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης και ο εντεταλμένος για θέματα Τουρισμού, Περιφερειακός Σύμβουλος Μιχάλης Κλώντζας καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση και καλώντας τους να γίνουν πρεσβευτές καλής θελήσεως για τον τόπο και τη γαστρονομική του παράδοση. Ο εκπαιδευτικός και συγγραφέας Μανώλης Μακράκης μίλησε για τη μακρά ιστορία και παράδοση της περιοχής.

Η πρόεδρος του Δ.Σ. των Υφαντριών Μαρίνα Παπαντωνάκη μίλησε για το σκοπό και τη δράση των γυναικών – υφαντριών της Ελούντας και το νέο ξεκίνημα που κάνουν πιο συγκροτημένα και δυναμικά, συνεχίζοντας το όραμα των γυναικών υφαντριών που πριν από αρκετά χρόνια ξεκίνησαν την προσπάθεια αυτή.

Γυναίκες της Ελούντας, όλων των ηλικιών, συστρατεύτηκαν στο κάλεσμα του συλλόγου και δούλεψαν εθελοντικά για την επιτυχία της εκδήλωσης.

Η συνέχεια δόθηκε με το πλάσιμο και την ειδική κοπή και το τηγάνισμα με έξτρα παρθένο ντόπιο ελαιόλαδο των ξεροτήγανων, τα οποία γεύτηκαν με εξαιρετικό ντόπιο μέλι.

Το καλωσόρισμα, με την άφιξη της ομάδας των ξένων έγινε με κρητική μουσική και κρητικό χορό. Μουσική έπαιξαν, τα αδέλφια Μανώλης Κοκολάκης (βιολί) και Δημήτρης Κοκολάκης (λαγούτο), Μάνος Λουκάκης (λύρα) και ο Θάνος Μπελούκας (λαγούτο). Χόρεψαν τα κορίτσια της χορευτικής ομάδας του Συλλόγου Γυναικών Υφαντριών Ελούντας.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ