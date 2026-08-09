Είναι κάποια φυτά που έχουν εκπληκτική αντοχή στη ζέστη, σαν να τα τρέφει η ξηρασία του καλοκαιριού! Πρόσφατα καθαρίστηκε από τη βλάστηση ο αρχαιολογικός χώρος της Καμάρας στο κέντρο της πόλης του Αγίου Νικολάου. Πως είναι σήμερα; Παντού βλέπουμε να έχουν ξαναβγεί και να είναι πολύ ζωντανά, σαν κάποιος να τα… ποτίζει, το φυτό Αείλανθος ο υψηλότατος (Ailanthusaltissima).

Πρόκειται για ένα είδος που αναπτύσσεται ταχύτατα και, πολύ παράξενο, ευδοκιμεί ιδιαίτερα στους αρχαιολογικούς χώρους. Το έψαξα, γιατί προτιμά τους αρχαιολογικούς χώρους και η απάντηση είναι ότι αυτό γίνεται γιατί οι χώροι αυτοί προσφέρουν ακριβώς τις συνθήκες που το φυτό χρειάζεται για να επιβιώσει και να κυριαρχήσει. Είναι είδος που απαιτεί άφθονο φως και δεν αγαπά τη σκιά. Οι ανοιχτοί, ακάλυπτοι αρχαιολογικοί χώροι προσφέρουν άφθονη ηλιοφάνεια, ιδανική για την ταχεία ανάπτυξή του.

Το φυτό αναπτύσσει πλούσιο ριζικό σύστημα, με παραφυάδες, που καθιστά δύσκολη την εξάλειψή του, μόνο με το κόψιμο. Οι ρίζες και τα φύλλα του εκκρίνουν χημικές ουσίες που εμποδίζουν την ανάπτυξη άλλων φυτών γύρω του. Απ’ ό,τι φαίνεται η Αρχαιολογική Υπηρεσία δεν θέλει να χρησιμοποιήσει ζιζανιοκτόνο για την εξόντωσή σου. Υποθέτουμε γιατί θεωρεί ότι υπάρχει κίνδυνος αλλοίωσης των αρχαίων ή και μόλυνσης του υπεδάφους. Ο τρόπος που αφαιρούμε αυτό το φυτό δεν βοηθά, εκτός και αν αφαιρέσουμε ολόκληρο το ριζικό σύστημα. Αν μείνει έστω και ένα μικρό κομμάτι ρίζας στο έδαφος, το φυτό θα βγάλει αμέσως νέες παραφυάδες. Μάλιστα, αν κοπεί μια φορά, το φυτό θα αντιδράσει επιθετικά βγάζοντας πολλαπλάσιους νέους βλαστούς! Συμπερασματικά λοιπόν, μόνο μια ήπια παρέμβαση με ζιζανιοκτόνο θα δώσει λύση. Διαφορετικά θα συνεχίσουμε να τα βλέπουμε.

ο κύριο βέβαια θέμα για την πόλη μας είναι η ολοκλήρωση της ανασκαφής. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από την πρώτη παρέμβαση στο χώρο, καιρός πια είναι αυτή να ολοκληρωθεί. Ποιος ξέρει πόσα σημαντικά ακόμα στοιχεία για το αρχαίο παρελθόν της πόλης μας κρύβει η Καμάρα.

ΥΓ: Στον ίδιο χώρο ευδοκιμεί και το φυτό δατούρα το στραμώνιο (Daturastramonium), γνωστό και ως διαβολόχορτο. Τα άνθη του είναι πολύ όμορφα, αλλά, πρόκειται για ένα εξαιρετικά τοξικό φυτό, επομένως πρέπει να αποφεύγεται η επαφή. Σύνηθες και αυτό σε ερείπια!

ΛΕΩΝ.Κ.