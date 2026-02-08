Την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου της εταιρείας «Αστικές Υπηρεσίες ΟΕ» ενέκρινε το Δ.Σ. της ΔΑΕΑΝ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού διαγωνισμού που είχε προκηρύξει η δημοτική εταιρεία, για την «Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας σε τρεις παραλίες που διαχειρίζεται η ΔΑΕΑΝ. Συγκεκριμένα της Άμμου, στο Βούλισμα και της Ελούντας, για τις οποίες θα γίνει προμήθεια «Sea Track», τα οποία θα πρέπει να έχουν τοποθετηθεί μέχρι τον Απρίλιο.

Στην ίδια προμήθεια συμπεριλαμβάνονται, ένα πιεστικό μηχάνημα πλύσεων, ξύλινοι διάδρομοι για τις παραλίες, σύστημα τηλεμετρίας.

Η οικονομική προσφορά, η οποία κρίθηκε ως η πιο συμφέρουσα, είναι 200.780 ευρώ (+ΦΠΑ). Σημειώνεται ότι ο ίδιος προσωρινός ανάδοχος ήταν ο προμηθευτής και του τέταρτου «sea track», το οποίο η ΔΑΕΑΝ είχε αγοράσει με ιδίους πόρους και τοποθέτησε στην παραλία της Κιτροπλατείας. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το Ταμείο Συνοχής, όπου η ΔΑΕΑΝ έχει εντάξει τη σχετική προμήθεια εξασφαλίζοντας 100% επιχορήγηση.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ