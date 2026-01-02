O Μιχάλης Κλώντζας και η Ελένη Βλάσση παραμένουν στις θέσεις τους ως Εντεταλμένοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι για την Π.Ε. Λασιθίου, έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Ο Μιχαήλ Κλώντζας συνεχίζει να έχει την ευθύνη του τομέα Τουρισμού, με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση της τουριστικής προσφοράς της περιοχής και τη στήριξη της τοπικής οικονομίας. Η Ελένη Βλάσση παραμένει στον τομέα Πολιτισμού, προωθώντας την ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας και των τοπικών δημιουργικών δράσεων.

Η παραμονή τους διασφαλίζει τη συνέχεια και τη σταθερότητα στις δράσεις ανάπτυξης και προβολής του Λασιθίου, ενισχύοντας ταυτόχρονα την εξωστρέφεια και την κοινωνική συνοχή της Περιφέρειας.

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση ορίζονται οι κατωτέρω ως Εντεταλμένοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι έως και την 30η-06-2026, για την υποβοήθηση της υλοποίησης δράσεων της Περιφέρειας Κρήτης στους τομείς που αναφέρονται αντίστοιχα στον καθένα, ως εξής: