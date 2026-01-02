O Μιχάλης Κλώντζας και η Ελένη Βλάσση παραμένουν στις θέσεις τους ως Εντεταλμένοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι για την Π.Ε. Λασιθίου, έως τις 30 Ιουνίου 2026.
Ο Μιχαήλ Κλώντζας συνεχίζει να έχει την ευθύνη του τομέα Τουρισμού, με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση της τουριστικής προσφοράς της περιοχής και τη στήριξη της τοπικής οικονομίας. Η Ελένη Βλάσση παραμένει στον τομέα Πολιτισμού, προωθώντας την ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας και των τοπικών δημιουργικών δράσεων.
Η παραμονή τους διασφαλίζει τη συνέχεια και τη σταθερότητα στις δράσεις ανάπτυξης και προβολής του Λασιθίου, ενισχύοντας ταυτόχρονα την εξωστρέφεια και την κοινωνική συνοχή της Περιφέρειας.
Σύμφωνα με την σχετική απόφαση ορίζονται οι κατωτέρω ως Εντεταλμένοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι έως και την 30η-06-2026, για την υποβοήθηση της υλοποίησης δράσεων της Περιφέρειας Κρήτης στους τομείς που αναφέρονται αντίστοιχα στον καθένα, ως εξής:
-
Αλεξάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ, στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων.
-
Βλάσση Ελένη του Φιλίππου, στον τομέα Πολιτισμού στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.
-
Ιερωνυμάκης Πρίαμος του Σταματίου, στον τομέα Ποιότητας Ζωής της Υπαίθρου, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου.
-
Καμπουράκης Εμμανουήλ του Αντωνίου, στον τομέα Οικονομικών.
-
Καρτσάκης Γεώργιος του Χαρίλαου, στον τομέα Οδικής Ασφάλειας.
-
Κλώντζας Μιχαήλ του Γεωργίου, στον τομέα Τουρισμού στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.
-
Κουτεντάκη Θεοδώρα του Δημητρίου, ως έμμισθη Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος, στον τομέα Νέας Γενιάς και Νεανικής Επιχειρηματικότητας.
-
Λεονταράκης Ιωάννης του Μιχαήλ, ως έμμισθος Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος, στον τομέα Πολιτικής Προστασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου.
-
Μαλανδράκη – Κρασουδάκη Σοφία του Ιωάννη, στον τομέα Πολιτισμού και Παιδείας, καθώς και σε θέματα Απόδημων Κρητών.
-
Ματαλλιωτάκης Γεώργιος του Ιωάννη, στον τομέα που σχετίζεται με θέματα Διασύνδεσης με Ερευνητικά και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα.
-
Μανούσακας Ιωάννης του Ιωσήφ, στον τομέα Πολιτικής Προστασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.
-
Μπαλαντίνος Σπυρίδων του Στυλιανού, στον τομέα που σχετίζεται με τη διασύνδεση του Πρωτογενούς Τομέα με τον Τουρισμό, στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.
-
Παπαδάκης Γεώργιος (πυρηνικός) του Ζαχαρία, στον τομέα Έρευνας και Καινοτομίας.
-
Σαρρής Μιχαήλ του Ιωάννη, στον τομέα Πολιτικής Προστασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης.
-
Χαριτάκη – Μακράκη Χρυσάνθη του Μιχαήλ, στον Πρωτογενή Τομέα στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.
-
Φραγκάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου, στον τομέα Κοινωνικής Πολιτικής και Εθελοντισμού στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.