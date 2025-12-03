Μήνυμα Αντιδημάρχου Αντώνη Μαυρή για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία:

“Η σημερινή ημέρα δεν είναι απλώς μια υπενθύμιση· είναι μια δέσμευση.

Δέσμευση ότι η κοινωνία μας οφείλει να είναι προσβάσιμη, ισότιμη και ανοιχτή για όλους.

Ως Αντιδημαρχος Μέριμνας ΑμεΑ, συνεχίζω να εργάζομαι καθημερινά για να ενισχυθούν οι δομές υποστήριξης, να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες μας και να εξασφαλιστεί ότι κανένα άτομο δεν μένει πίσω.

Η αναπηρία δεν είναι περιορισμός· ο αποκλεισμός είναι. Και γι’ αυτό τον αποκλεισμό παλεύουμε να καταργήσουμε με πράξεις, όχι μόνο με λόγια.

Σήμερα τιμούμε τους συμπολίτες μας με αναπηρία, τις οικογένειές τους και όλους όσοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της φροντίδας και της υποστήριξης.

Συνεχίζουμε με υπευθυνότητα, διεκδίκηση και ανθρωπιά, για έναν Δήμο πραγματικά συμπεριληπτικό.

3 Δεκεμβρίου – Μέρα δικαιωμάτων, όχι απλώς συμβολισμών.”