Ο Σύλλογος INCO αποτελεί ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό που βοηθά τη διεθνή κοινότητα ατόμων να ενταχθεί στην κοινότητα του Λασιθίου. Ιδρύθηκε πριν από 20 χρόνια, από μια ομάδα μη Ελληνίδων γυναικών, που στην πλειοψηφία τους είχαν παντρευτεί Έλληνες. Η ομάδα σχηματίστηκε προκειμένου να παρέχουν αμοιβαία υποστήριξη και να βοηθούν ο ένας τον άλλο, να επιβιώσουν σε μια νέα χώρα με διαφορετικά έθιμα και τρόπο ζωής. Ήταν ένας καλός τρόπος για να συναντηθούν κοινωνικά και να μοιραστούν εμπειρίες.

Με την πρόεδρο του INCO κ. Jeannine Waller συζητήσαμε κάποιες από τις πρόσφατες δράσεις τους.

Αρχικά, εξήγησε με υπερηφάνεια, ότι τα μέλη του INCO βοήθησαν τον Δήμο Αγίου Νικολάου σε διάφορα έργα. Ένα από αυτά ήταν η προετοιμασία και η διακόσμηση πολλών ξύλινων χριστουγεννιάτικων φιγούρων. Μερικές μπορεί να θαυμάσει κανείς στον Άγιο Νικόλαο αλλά και στη Νεάπολη, κάνοντας μια απλή βόλτα. Οι ξύλινες χριστουγεννιάτικες δημιουργίες τους έχουν συμβάλει σημαντικά στην καλαισθησία της περιοχής και στη δημιουργία εορταστικού πνεύματος.

Στήριξη του Νοσοκομείου

Η Πρόεδρος μας ενημέρωσε για μια ακόμη δράση τους. Ανέφερε ότι τα μέλη του INCO έχουν κάνει δωρεές για την αγορά μηχανημάτων μέτρησης της αρτηριακής πίεσης για το καρδιολογικό τμήμα του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου.

Σημαντική και σπουδαία και αυτή η χειρονομία· οι άνθρωποι αυτοί έδειξαν έμπρακτα την αγάπη τους για τον τόπο, αναγνώρισαν τα προβλήματα και τις ανάγκες του και επέλεξαν να τον βοηθήσουν. Μακάρι αυτές οι πράξεις τους να αποτελέσουν παραδείγματα προς μίμηση και για άλλους ανθρώπους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μηχανήματα αρτηριακής πίεσης δόθηκαν στο προσωπικό του Καρδιολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου παρουσία της Προέδρου του INCO, αλλά και της Ταμία Sue Cawood.

Η Πρόεδρος δήλωσε ότι «χρήματα από δωρεές έχουν συγκεντρωθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Είναι πολύ σημαντικό για τα μέλη να συνεργαστούμε με τους Κρητικούς φίλους μας για να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υποστηρίξουμε το προσωπικό και το νοσοκομείο. Ελπίζουμε ότι πολλοί ασθενείς θα βοηθηθούν από τον νέο εξοπλισμό».

Γίνε μέλος

Υπενθύμισε ότι όποιος επιθυμεί να γίνει μέλος του INCO, μπορεί να αναζητήσει στο διαδίκτυο την ιστοσελίδα inconews.com. Τόνισε πως όλες οι εθνικότητες είναι ευπρόσδεκτες.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ