Με την ανταλλαγή θερμών ευχών για μία καλή, παραγωγική, με υγεία χρονιά ο Σύλλογος Τριτέκνων Νομού Λασιθίου έκοψε την βασιλόπιτα στο Exo Lounge cafe στην Σητεία.

Στην εκδήλωση εκτός από μέλη του Συλλόγου συμμετείχαν και εκπρόσωποι της πολιτικής, της αυτοδιοίκησης καθώς και άλλων σωματείων της περιοχής. Μεταξύ αυτών, παρέστησαν η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ κ. Κατερίνα Σπυριδάκη, ο Συντονιστής Προγράμματος του ΠΑΣΟΚ κ. Λευτέρης Καρχιμάκης, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας κ. Μαρία Νικητάκη, ο Αντιδήμαρχος Σητείας κ. Νίκος Φυγετάκης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Πολυτέκνων Σητείας κ. Γιώργος Τσιφετάκης κι άλλοι.

Εστίασαν στον καθημερινό αγώνα και στη συνεχή προσπάθεια των πολύτεκνων οικογενειών και στην συμβολή τους στο δημογραφικό, το οποίο είναι μέγιστο πλέον πρόβλημα στην χώρα μας. Ευχήθηκαν καλή δύναμη στο Διοικητικό Συμβούλιο και στα μέλη του Συλλόγου.

Η συγκεκριμένη εκδήλωση κοπής της βασιλόπιτας, όπως ανέφερε και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Τριτέκνων Νομού Λασιθίου κ. Γιώργος Χαβάκης, κάθε χρόνο φιλοξενείται και σε μία διαφορετική περιοχή, σε όλους τους Δήμους του νομού. «Φέτος λοιπόν επιλέξαμε την όμορφη Σητεία. Είμαστε εδώ για να δείξουμε και να επισημάνουμε την αναγκαιότητα ύπαρξης του Συλλόγου μας, ο οποίος πρέπει να έχει αγωνιστικότητα. Ενημερώσαμε τα μέλη μας για τα όσα έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα όσον αφορά την τριτεκνία με την εσαεί αναγνώριση των τρίτεκνων γονέων και όχι των παιδιών. Επίσης εστιάσαμε στο δημογραφικό μετά και τα αποτελέσματα μίας ημερίδας για το ζήτημα που έγινε στις 25 Ιανουαρίου στην Αθήνα με συνδιοργάνωση Βουλής των Ελλήνων, Δήμου Αθηναίων, Ένωσης Περιφερειών και άλλων.

Και βέβαια ακούσαμε τα μέλη μας σε ό,τι αφορά τις μετέπειτα διεκδικήσεις μας. Είναι σημαντικό όλα τα μέλη μας να είναι κοντά στον Σύλλογο γιατί πρέπει να υπάρχει και να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα. Πρέπει οι τρίτεκνοι να εξισωθούν 100% με τους πολύτεκνους κι αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από συνεχή αγώνα. Να διεκδικήσουμε όλα αυτά που μας αναλογούν», κατέληξε.

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ