Το βιβλίο του Μανόλη Μακράκη «Ιστορία της Κρήτης», έκδοση της Περιφέρειας Κρήτης, το οποίο προορίζεται για τους μαθητές των σχολείων μας, θα παρουσιαστεί σήμερα, Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025, ώρα 19.00, στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων, σε συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων και Πνευματικού Κέντρου Χανίων.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν:

Χαρά Ανδρεάδου, Σύμβουλος Εκπαίδευσης ΔΙΠΕ Χανίων, Ιστορικός

Ανδρονίκη Κοκοτσάκη, Φιλόλογος – Δημοσιογράφος

Αθηνά Ντούλια, Επόπτρια Ποιότητας Εκπαίδευσης ΔΙΠΕ Χανίων

Νεκταρία Παντελάκη, Σύμβουλος Εκπαίδευσης ΔΙΠΕ Χανίων

Την εκδήλωση θα χαιρετίσει η Διευθύντρια Εκαπίδευσης ΔΙΠΕ Χανίων, Χρύσα Τερεζάκη