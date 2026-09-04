Σύμφωνα με τον ισχύοντα προγραμματισμό, οι προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων το μήνα Σεπτέμβριο στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου είναι συνολικά 14, αρκετά ικανοποιητικός αριθμός. Μετά την άφιξη την 1η Σεπτεμβρίου του Crown Iris ακολουθούν:

▪ 5 Σεπτεμβρίου Douglas Mawson

▪ 8 Σεπτεμβρίου Celestyal Journey

▪ 8 Σεπτεμβρίου Crown Iris

▪ 12 Σεπτεμβρίου Crown Iris

▪ 15 Σεπτεμβρίου Celestyal Journey

▪ 15 Σεπτεμβρίου Seabourn Quest

▪ 21 Σεπτεμβρίου Allura

▪ 22 Σεπτεμβρίου Celestyal Journey

▪ 22 Σεπτεμβρίου Crown Iris

▪ 24 Σεπτεμβρίου Azamara Onward

▪ 24 Σεπτεμβρίου Europa 2

▪ 29 Σεπτεμβρίου Celestyal Journey

▪ 29 Σεπτεμβρίου Crown Iris.

Είναι βέβαια ακόμη νωρίς για να γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό των κρουαζιερόπλοιων που θα προσεγγίσουν τον Άγιο Νικόλαο το 2027. Μέχρι σήμερα έχουν προγραμματιστεί περίπου 40 αφίξεις και ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί, όσο οριστικοποιούνται τα δρομολόγια των εταιρειών. Αν συνεχίσει τις τακτικές προσεγγίσεις του και το Crown Iris, μπορούν να προστεθούν αρκετές ακόμη αφίξεις. Όλα δείχνουν, λοιπόν, ότι το 2027 μπορεί να εξελιχθεί σε μια ιδιαίτερα καλή χρονιά για την κρουαζιέρα στον Άγιο Νικόλαο.

Ακόμα και για το 2028 υπάρχουν προγραμματισμένες αρκετές αφίξεις κρουαζιερόπλοιων, παρ’ ότι βρισκόμαστε ακόμη σχεδόν δύο χρόνια πριν. Αυτό επιβεβαιώνει κάτι που έχουμε επισημάνει αρκετές φορές… αν θέλουμε να αυξήσουμε ουσιαστικά την κρουαζιέρα στην πόλη μας, οι προσπάθειές μας θα πρέπει να επικεντρωθούν από τώρα στο 2028 και στα επόμενα χρόνια. Στην κρουαζιέρα ο προγραμματισμός γίνεται πολύ νωρίς! Η Celestyal Cruises έχει ήδη ανακοινώσει 28 προσεγγίσεις στον Άγιο Νικόλαο για το 2028.

ΛΕΩΝ.Κ.