Στις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Γιώργου Μπελούκα δεν επήλθε κάποια αξιοσημείωτη αλλαγή, με τη χθεσινή απόφαση του Δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη. Ο τίτλος του είναι Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πρασίνου και θα είναι υπεύθυνος για το περιβάλλον, την καθαριότητα, το ΧΥΤΑ, την ανακύκλωση, το πράσινο, τον ηλεκτροφωτισμό, τα κοιμητήρια και τον συντονισμό θεμάτων αδέσποτων και ζώων συντροφιάς.

Ο Αντιδήμαρχος θέλησε να ευχαριστήσει τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου για την εμπιστοσύνη και να διαβεβαιώσει ότι «όλοι μαζί προχωράμε για το καλύτερο του τόπου». Σημείωσε ότι πλέον υπάρχει περισσότερη εμπειρία και θα μπορέσουν να κάνουν πράγματα, τα οποία θα είναι ορατά προς τους δημότες, αλλά και τους επισκέπτες. Το γεγονός ότι παραμένει σταθερός στα καθήκοντά του θεωρεί ότι αποδεικνύει με αυτό τον τρόπο ότι αξιολογείται θετικά το έργο που έχει υλοποιήσει το προηγούμενο διάστημα με τους υπαλλήλους του δήμου. Πιστεύει πως με τη βοήθεια των υπαλλήλων – συνεργατών, του δημάρχου και με τη συνεργασία των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων και των υπολοίπων μελών του δημοτικού συμβουλίου τα πράγματα θα εξελιχθούν ακόμη καλύτερα.

Προκλήσεις

Τον ρωτήσαμε εάν υπήρχαν ελλείψεις το προηγούμενο διάστημα στον τομέα του και πράγματα τα οποία θέλει να αλλάξουν με την ανανέωση των καθηκόντων του. Ανέφερε ότι από την προηγούμενη χρονιά υπήρξε ένα θέμα με τις προσλήψεις και με το γεγονός ότι δεν έτρεξαν γρήγορα κάποιες αναθέσεις για να πάρουν πιο σύντομα προσωπικό.

Φέτος σημείωσε ωστόσο πως όλα έχουν προγραμματιστεί σε πολύ καλύτερο βαθμό, κάτι το οποίο θεωρεί ότι θα το δουν και οι δημότες το επόμενο διάστημα. Πιστεύει λοιπόν, ότι θα υπάρξει ουσιαστική βελτίωση στην καθημερινότητα των δημοτών, ενώ σημείωσε ότι τώρα υπάρχει μια ακόμη καλύτερη εμπειρία για να μπορέσουν να προχωρήσουν.

Υπογράμμισε ότι η μεγαλύτερη πρόκληση για τον δικό του τομέα είναι να πάει ακόμη καλύτερα η καθαριότητα του Δήμου Αγίου Νικολάου, αλλά και να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο το πράσινο.

Στις προτεραιότητες του Αντιδημάρχου είναι να γίνει ο Δήμος πιο φωτεινός, πιο καθαρός και να ενισχυθεί η παρουσία του πρασίνου στο δημόσιο χώρο.

Ιδιαίτερη σημασία δίδει ο κ. Μπελούκας και στις παρατηρήσεις των δημοτών. Θεωρεί λοιπόν εποικοδομητικές τις παρατηρήσεις τους, τονίζοντας ότι τις υπολογίζουν και προσπαθούν να γίνονται ακόμη καλύτεροι. Γι’ αυτό όμως πιστεύει ότι χρειάζεται συνεργασία.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ