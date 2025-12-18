Η Δημοτική Αρχή Αγίου Νικολάου υλοποιεί με συνέπεια το όραμά της για έναν Δήμο που αξιοποιεί τη δημόσια περιουσία με κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόσημο, απαντώντας σε σύγχρονες ανάγκες στέγασης, απασχόλησης και κοινωνικής συνοχής. Στο πλαίσιο αυτό, δρομολογείται στρατηγική συνεργασία με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για την αξιοποίηση ακινήτου 57 στρεμμάτων, με στόχο την ανέγερση κατοικιών, διοικητικών κτιρίων και υποδομών κοινωνικού χαρακτήρα στον Δήμο Αγίου Νικολάου.

Σε αυτή την κατεύθυνση, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης είχε την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025 συνάντηση εργασίας με τη Διοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) κ. Γιάννα Χορμόβα και τον Υποδιοικητή κ. Βασίλη Γεωργιάδη.Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Λασιθίου κ. Γιάννης Πλακιωτάκης.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια διερευνητικών επαφών που είχαν ξεκινήσει από τη Δημοτική Αρχή ήδη από την προηγούμενη χρονιά και κατέληξε σε συμφωνία για τη δρομολόγηση στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αγίου Νικολάου και της ΔΥΠΑ, με βασικό στόχο την αξιοποίηση του συγκεκριμένου ακινήτου συνολικής έκτασης 57 στρεμμάτων στην περιοχή Πίσιδες Αγίου Νικολάου, ιδιοκτησίας της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΕΚ).

Η αξιοποίηση του ακινήτου θα αφορά κοινωνικούς σκοπούς, συμβατούς με την αποστολή και τις πολιτικές της ΔΥΠΑ, και υπάρχει πρόθεση το σχέδιο να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα ανέγερσης κατοικιών, διοικητικών κτιρίων και υποδομών κοινωνικού χαρακτήρα. Οι ακριβείς χρήσεις, ο χωρικός σχεδιασμός και οι χρηματοδοτικές δυνατότητες θα προσδιοριστούν μέσα από την εκπόνηση στρατηγικής μελέτης από τη ΔΥΠΑ, σε συνεργασία με τον Δήμο Αγίου Νικολάου, η οποία προγραμματίζεται να ξεκινήσει εντός του 2026.

Η μελέτη θα διερευνήσει τις βέλτιστες αναπτυξιακές επιλογές, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες και μελλοντικές ανάγκες της περιοχής, διασφαλίζοντας την επιστημονική, τεχνική και θεσμική αρτιότητα του σχεδιασμού.

Η συνεργασία των δύο φορέων αναμένεται να επικυρωθεί με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας ή/και Προγραμματικής Σύμβασης.

Η εν λόγω πρωτοβουλία, συνδέει ουσιαστικά την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας με την κοινωνική πολιτική, θέτοντας τις βάσεις για μια βιώσιμη και κοινωνικά στοχευμένη αναπτυξιακή προοπτική για τον Δήμο Αγίου Νικολάου και για τη ΔΥΠΑ.

Προοπτική ίδρυσης Επαγγελματικής Σχολής ΔΥΠΑ στον Δήμο Αγίου Νικολάου

Παράλληλα, στη συνάντηση συζητήθηκε η δυνατότητα επέκτασης της στρατηγικής συνεργασίας Δήμου και ΔΥΠΑ και στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης, με την προοπτική ίδρυσης Επαγγελματικής Σχολής ΔΥΠΑ στον Δήμο Αγίου Νικολάου. Η σχολή θα μπορούσε να καλύψει ανάγκες της τοπικής και ευρύτερης περιφερειακής αγοράς εργασίας, παρέχοντας εκπαίδευση και πιστοποίηση σε τεχνικά και άλλα επαγγελματικά αντικείμενα με αυξημένη ζήτηση.

Οι ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα, καλύπτοντας περισσότερες από 35 ειδικότητες αιχμής, οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και εξασφαλίζουν υψηλά ποσοστά επαγγελματικής απορρόφησης στους αποφοίτους

Απευθύνονται σε νέους και νέες ηλικίας 15 έως 29 ετών, προσφέροντας αμειβόμενη μαθητεία και πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Οι εκπαιδευόμενοι εργάζονται το πρωί ως ασκούμενοι σε επιχειρήσεις, με αμοιβή και πλήρη ασφάλιση, ενώ τα θεωρητικά μαθήματα παρακολουθούνται το απόγευμα στις σχολές. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι μαθητευόμενοι αποκτούν ουσιαστική επαγγελματική εμπειρία, γεγονός που τους επιτρέπει να ενταχθούν άμεσα στην αγορά εργασίας.

Κατά τη συνάντηση έγινε επίσης αναφορά στη δυνατότητα στέγασης των ΕΠΑΣ ΔΥΠΑ σε διαθέσιμους χώρους του ΕΠΑΛ Νεάπολης, υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές και θα πληρούνται οι κατάλληλες προδιαγραφές.

Σε δήλωσή του για το περιεχόμενο της στρατηγικής συμφωνίας, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης ανέφερε:

«Η προοπτική στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αγίου Νικολάου και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), που συμφωνήθηκε σήμερα, είναι ιδιαίτερα σημαντική και την χαιρετίζουμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση. Το όραμα αυτού του σχεδίου, είναι μέσα από την συνεργασία Δήμου και ΔΥΠΑ να δοθεί ευκαιρία κατοικίας σε εργαζομένους, φοιτητές και άλλες ομάδες μαζί με κοινωνικές και κοινόχρηστες υποδομές. Η δυνατότητα διαμονής και κατοικίας είναι βασικό στοιχείο της βιωσιμότητας κάθε δραστηριότητας σε έναν τόπο σαν το δικό μας για τον τουρισμό, την ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση, κ.ο.κ.. Η θέση του ακινήτου μπορεί να συσχετιστεί λειτουργικά με τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, διευκολύνοντας τη δημόσια πρόσβαση και προσδίδοντας στο εγχείρημα μια επιπρόσθετη αναπτυξιακή αξία».

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Γιάννης Πλακιωτάκηςαπό την πλευρά του, αναφερόμενος τόσο στο στεγαστικό σκέλος όσο και στην προοπτική ίδρυσης Επαγγελματικής Σχολής ΔΥΠΑ στον Δήμο Αγίου Νικολάου, υπογράμμισε τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας Δήμου Αγίου Νικολάου και ΔΥΠΑ τόσο για την κοινωνική πολιτική όσο και για τη συνολική αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής και επεσήμανε ότι πρόκειται για παρεμβάσεις με μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό αποτύπωμα, οι οποίες ενισχύουν την απασχόληση, την επαγγελματική κατάρτιση και την κοινωνική συνοχή, δηλώνοντας ότι θα υποστηρίξει ενεργά τη συγκεκριμένη προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα.