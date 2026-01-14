Το Διοικητικό Συμβούλιο του Προοδευτικού Συλλόγου Νικηθιανού προσκαλεί τα μέλη του σε Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 11.00, σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του ισχύοντος καταστατικού, με θέματα:

1. Ο Διοικητικός Απολογισμός του Δ.Σ. ετών 2024-2025

2. Ο Οικονομικός Απολογισμός του ετών 2024-2025

3. Η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής περί της οικονομικής Διαχείρισης

4. Προγραμματισμός δραστηριοτήτων επομένου έτους

5. Ο Προϋπολογισμός του επομένου έτους.

6. Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.

Τόπος διεξαγωγής της Συνέλευσης το Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Νικηθιανού και ώρα έναρξης 11.00.

Για την διεξαγωγή της Γ.Σ. απαιτείται απαρτία του 1/3 των μελών που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους (άρθρο 8 του καταστατικού).

Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας ή λόγω καιρικών συνθηκών, η Γενική Συνέλευση αναβάλλεται για την επόμενη Κυριακή 1 Φεβρουαρίου2026 στον ίδιο τόπο και χρόνο και με τα ίδια θέματα.

Για το Δ,Σ. του Συλλόγου

Ο Πρόεδρος

Συσκάκης Δημήτριος