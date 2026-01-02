Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε σήμερα τον αδόκητο θάνατο του συναδέλφου μας Μιχάλη Βιτωράκη, που υπηρέτησε ως εκπαιδευτικός σε σχολεία του νομού μας αλλά και ως Διευθυντής στο σχολείο μας, το 3ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου. Αν και συνεργαστήκαμε λίγα χρόνια, ήταν αρκετά για να διακρίνουμε το ήθος και την ποιότητά του. Ο κ. Μιχάλης ήταν εκπαιδευτικός με βαθιά συναίσθηση ευθύνης, διάθεση συναδελφικότητας και αγάπη για τη δουλειά του. Πάντα χαρακτηριζόταν από μέτρο και ηρεμία που μετέδιδε στο πλαίσιο της καθημερινότητάς του. Φρόντιζε να στηρίζει τους συναδέλφους του και προσπαθούσε να προσφέρει τα μέγιστα σε όλους, μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Στο σχολείο μας άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του, ως Διευθυντής κατά το παρελθόν. Αλλά και μετά την αποχώρησή του από τη θέση αυτή, η συνεργασία του συνεχίστηκε με τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων από τη θέση του Υπεύθυνου ΕΚΦΕ νομού Λασιθίου, με ιδιαίτερη ευαισθησία και ενδιαφέρον για τον συνάδελφο αλλά και με διάθεση στήριξης όπου μπορούσε. Η απώλειά του μας αφήνει ένα μεγάλο κενό.

Απευθύνουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και ευχόμαστε να είναι αιωνία η μνήμη του.