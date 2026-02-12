Παρουσία του Δημάρχου Σητείας κ Γιώργου Ζερβάκη, του Αντιδημάρχου Οικονομικών, Διοίκησης, Πληροφορικής, Αθλητισμού και Γεωπάρκου κ Κωστή Λυμπερίου του Συντονιστή Γεωπάρκου Σητείας κ Βαγγέλη Περάκη, μελών του αυτοτελούς Τμήματος Γεωπάρκου και Αθλητισμού, εταίρων, εθελοντών και φίλων πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ο απολογισμός του Γεωπάρκου Σητείας για την χρονιά που πέρασε και ο προγραμματισμός για το 2026, αποτυπώνοντας τη συλλογική προσπάθεια, τη συνέργεια και το όραμα για ένα Γεωπάρκο που εξελίσσεται, καινοτομεί και αποτελεί πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Με συνέπεια, διαφάνεια και στρατηγικό σχεδιασμό, συνεχίζεται η δυναμική πορεία του Γεωπάρκου Σητείας, το οποίο αποτελεί πλέον αναγνωρισμένο μέλος του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων της UNESCO. Η διατήρηση, ανάδειξη και βιώσιμη αξιοποίηση του μοναδικού γεωλογικού και φυσικού πλούτου της περιοχής μας παραμένει βασική προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής και της Επιτροπής Διαχείρισης.

Με τη συνεργασία όλων των αρμόδιων υπηρεσιών και των τοπικών φορέων, διαμορφώνεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης που ενισχύει την εξωστρέφεια, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, την εκπαίδευση και την τοπική ανάπτυξη.

Κάθε χρόνο, από την ένταξη του Δήμου και την αναγνώριση της περιοχής μας ως Γεωπάρκο της UNESCO, στο πλαίσιο των συμμετοχικών διαδικασιών που έχουμε ως αρχή στην επιτροπή διαχείρισης, με την συνεργασία όλων των σχετικών υπηρεσιών και των τοπικών φορέων του δήμου μας, γίνεται ο απαραίτητος προγραμματισμός των δράσεων για την νέα χρονιά και ο σχετικός απολογισμός για αυτή που πέρασε.

Το 2025 ήταν μια εξαιρετικά «παραγωγική» χρονιά για το Γεωπάρκο.

Παρακάτω σας παραθέτω τον απολογισμό από το τμήμα Γεωπάρκου και Αθλητισμού το έτος 2025, χωρίς τα αθλητικά δρόμενα εκτός των δύο που εμπλέκεται το όνομα του Γεωπάρκου.

Συνοπτικά είχαμε:

28 εκπαιδευτικές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν κυρίως στη Ζάκρο, Χανδρά και στα σχολεία της Σητείας. Η Ζάκρος είναι από τα σημεία με την μεγαλύτερη ζήτηση από την σχολική κοινότητα για εκπαιδευτικές δράσεις.

2 σημαντικάαθλητικάγεγονότα (Sitia Geopark Road Race – Sitia Geopark Trail)

20 παρουσίες σε δράσεις ενημέρωσης , συνέδρια, ημερίδες, workshop κ.λ.π.

3 συμμετοχές σε ευρωπαϊκά προγράμματα και συνεργασίες

Δημοσιεύσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ

Μελέτες για διάφορες δράσεις του τμήματος

Συνεργασίες με Πανεπιστήμια και ερευνητικά έργα σε Ελλάδα και Εξωτερικό

Αναλυτικός Απολογισμός δράσεων Γεωπάρκου για το 2025

26 Ιανουαρίου 2025. Δημοτικό Σχολείο Χρυσοπηγής κοπή της βασιλόπιτας, τον απολογισμό 2024 και τον προγραμματισμό δράσεων του Γεωπάρκου Σητείας για το 2025.

30 Ιανουαρίου. Συμμετοχή στηνΕθνική Συνάντηση και Τεχνική Σύσκεψη Παγκόσμιων Γεωπάρκων UNESCO στο Υπουργείο Εξωτερικών που οργανώθηκε από την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO

3 Φεβρουαρίου. Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων Εσπερίδα με την συμμετοχή με εισήγηση του Γεωπάρκου Σητείας στον Άγιο Νικόλαο

25 Φεβρουαρίου. Συμμετοχή στο workshop του GGN με θέμα Γεωπάρκα και Γαστρονομία

5-6 Μαρτίου. Εορτασμός 10η επετείου της ίδρυση του προγράμματος Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO και 51η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Ευρωπαϊκών Παγκόσμιων Γεωπάρκων κεντρικά γραφεία της UNESCO στο Παρίσι

21 Μαρτίου. Στο κέντρο ενημέρωσης του Γεωπάρκου Σητείας στη Ζάκρο, μαθητές και εκπαιδευτικοί του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σητείας.

23 Μαρτίου. Ενημερωτική επίσκεψη στο ΣΔΕ Σητείας.

27 Μαρτίου. Νηπιαγωγείο Γούδουρα «Bιοαπόβλητα και Οικιακή κομποστοποίηση»

31 Μαρτίου. 2ο Δημοτικό μαθητές/τριες των τάξεων Β1, Γ1 και Δ1 «Bιοαπόβλητα και Οικιακή κομποστοποίηση» κατασκευή κομποστοποιητή

28 Μαρτίου. 3Ο δημοτικό «Bιοαπόβλητα και Οικιακή κομποστοποίηση»

2 Απρίλιου. 5ης τάξης, του 1ου και 3ου Δημοτικού Σχολείου Σητείας «Υδρογεωλογικοί Γεώτοποι και ορνιθοπανίδα» στη Ζήρο απελευθερώθηκαν δύο γερακίνες Buteo buteo σε συνεργασία με ΑΝΙΜΑ (Σύλλογος Προστασίας Άγριας Ζωής) και με την παρουσία των επιστημόνων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

7 Απριλίου. «Ηχοπερίπατος στο Γεωπάρκο της Σητείας» με τους μαθητές του 3ου Δημοτικού σχολείου Σητείας στο Χανδρά

18 Μαΐου. Εθελοντική δράση καθαρισμού και σήμανσης Γεωδιαδρομής Η17 στο Φαράγγι των Πέυκων σε συνεργασία με τους εθελοντές του Γεωπάρκου και του τοπικού πολιτιστικό συλλόγου.

19 Μαΐου. «Γεωπάρκο και Ενεργός πολίτης» . Εκπαιδευτική δραστηριότητα με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Σητείας

20 Μαΐου. 4ο Νηπιαγωγείο Σητείας και του Νηπιαγωγείου Ζήρου, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και κέντρο ενημέρωσης του Γεωπάρκου Σητείας στη Ζάκρο

22 Μάιου. Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας , μαθητές του ΕΕΕΕΚ Σητείας επισκέφτηκαν το Κέντρο Ενημέρωσης του Γεωπάρκου της Σητείας στη Ζάκρο. Εκτός των κοινών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Ζάκρου, συμμετείχαν στην απελευθέρωση 3 όρνεων – Gyps fulvus, ή γύπας ή σκάρα, στο φαράγγι της κ. Ζάκρου με την συνεργασία του Πανεπιστημίου Κρήτης – Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ) και το Σύλλογο Προστασίας & Περίθαλψης Άγριας Ζωής ΑΝΙΜΑ.

27 Μαΐου. Επίσκεψη μαθητών και εκπαιδευτικών του 3ου Δημοτικού Σχολείου Σητείας, στο Κέντρο Ενημέρωσης του Γεωπάρκου Σητείας στη Ζάκρο

28-30 Μαΐου. Συμμετοχή στο ationalCongressoftheGeologicalSocietyofGreece και του Ελληνικού Forum Γεωπάρκων στη Μυτιλήνη

31 Μαΐου. Άσκηση σπηλαιοδιάσωσης που διοργάνωσε ο ΣΠ.Ο.Κ. – ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΡΗΤΗΣ με την υποστήριξη της ΣΟΕ (Σπηλαιολογική Ομοσπονδία Ελλάδος)στο Καρύδι

2 Ιουνίου. Μαθητές και τους εκπαιδευτικούς της Β΄ τάξης του 3ου Δημοτικού σχολείου Σητείας στο κέντρο ενημέρωσης του Παγκόσμιου Γεωπάρκο UNESCO της Σητείας στη Ζάκρο

8 Ιουνίου. 1ο Κυνήγι Κρυμμένου Θησαυρού Γεωπάρκου Σητείας «ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΤΟ ΔΕΙΝΟΘΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ» με τον Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Σητείας και την ομάδα κυνηγιού κρυμμένου θησαυρού για παιδιά, και 5 παράλληλες δραστηριότητες!

Από 1- 6 Ιουλίου. 5ο Θερινό Σχολείο Εκπαίδευσης για τους Γεώτοπους και την Αειφορία 6 ημέρες, 60 εκπαιδευτικοί, 20 εισηγητές, 77 ώρες εισηγήσεων, βιωματικών δραστηριοτήτων, εργαστήρια και επισκέψεις πεδίου, μαζί με 2 παραστάσεις κουκλοθέατρου και μιας θεατρικής παράστασης.

16 Ιουλίου. Συμμετοχή του Γεωπάρκου Σητείας με εκπαιδευτικές δράσεις για την Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας 2025

24 Ιουλίου. Συμμετοχή του Γεωπάρκου Σητείας με εκπαιδευτικές δράσεις στο Summer camp του Γυμναστικού Συλλόγου ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ .

1 Αυγούστου. Εκπαιδευτικές δράσεις στο κέντρο σχολικής μελέτης «Κουκουβάγια»

5 έως 8 Αυγούστου. Φιλοξενήθηκε στο Γεωπάρκο της Σητείας η Προέδρος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO κα Αικατερίνη Τζιτζικώστα,

4 και 5 Σεπτεμβρίου. Επίσκεψη Συνοδών βουνού από το Γεωπάρκο του Ψηλορείτη, στο πλαίσιο της δράσης “Διοργάνωση εκπαιδευτικών – επιμορφωτικών εργαστηρίων του σχεδίου διατοπικής συνεργασίας με τίτλο “Ενδυνάμωση, Προβολή και Δικτύωση των Γεωπάρκων της UNESCO “.

21 Σεπτεμβρίου. Sitia Geopark Trail 2025

27 Σεπτεμβρίου. Sitia Geo Fest ’25 Έκθεση φωτογραφίας και Εσπερίδα: «Ο Γεωτουριμός και ο Εναλλακτικός Τουρισμός στη Σητεία» στους Πεύκους.

28 Σεπτεμβρίου. Sitia Geo Fest ’25 Πεζοπορία στο φαράγγι των Πεύκων και στο Λιμανάκι του Μακρύ Γιαλού, η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού με προβολή παραγωγών και υπηρεσιών του τοπικού συμφώνου ποιότητας .

13 & 14 Οκτωβρίου. 3η Συνάντηση των εταίρων του έργου LIFE AgoOassis

15 Οκτωβρίου. Επίσκεψη μαθητών από το 2ο Πειραματικό Λύκειο Ιεράπετρας και αντίστοιχων σχολείων από την Σουηδία, Τσεχία και Πορτογαλία που συμμετέχουν σε πρόγραμμα Erasmus+, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στη Ζάκρο και στο Φαράγγι των νεκρών.

18 Οκτωβρίου. Συμμετοχή με εισήγηση του Γεωπάρκου στην 5η Παγκρήτια Ημερίδα Τουρισμού «Κρητών Φιλοξενείν» με θέμα «Φιλοξενία και Βιωματικός Τουρισμός»

12 Νοεμβρίου. Μαθητές και εκπαιδευτικοί του δημοτικού σχολείου Σκοπής επισκέφτηκαν το κέντρο ενημέρωσης στη Ζάκρο. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα σπήλαια.

13 Νοεμβρίου. Μαθητές και εκπαιδευτικοί του δημοτικού σχολείου Ζάκρου επισκέφτηκαν στο κέντρο ενημέρωσης του στη Ζάκρο. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα « Ο Δρόμος του Νερού»

20 Νοεμβρίου. «Ηχοπερίπατος στο Γεωπάρκο της Σητείας» με τους μαθητές του Δημοτικού σχολείου Πισκοκεφάλου, στο Χανδρά.

22 Νοεμβρίου. Συμμετοχή με εισήγηση του Γεωπάρκου στην ημερίδα για την Παγκόσμια Ημέρα Ελιάς & Ελαιολάδου που οργάνωσε ο Δήμος.

23 Νοεμβρίου. Sitia Geopark Road Race 2025

27Νοεμβρίου. Δημοτικό Σχολείο Αρμένων , στο Χανδρά «Γνωρίζω τον τόπο μου!»

28 Νοεμβρίου. Η ΣΤ’ τάξη του 1ου και 3ου Δημοτικού Σχολείου Σητείας στο Χανδρά «Γνωρίζω τον τόπο μου!»

11 Δεκεμβρίου. Παγκόσμια Ημέρα Βουνού. Μαζί με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του 3ου Δημοτικού Σχολείου Σητείας Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα βουνά, την ορογένεση, τα πετρώματα και την βιοποικιλότητα του Γεωπάρκου της Σητείας και δημιουργία μικρού γεωλογικού κήπου σε χώρο του Σχολείου.

12 Δεκεμβρίου. Παγκόσμια Ημέρα Βουνού. Σε συνεργασία με το ΣΑΕΚ Σητείας και το τμήμα Συνοδών Βουνού, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας ανοικτή συζήτηση για την σημασία του βουνού στην διατήρηση της Βιοποικιλότητας

15 Δεκεμβρίου. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχετικά με την ελιά και το ελαιόλαδο, μαζί με τους μαθητές της 3ης τάξης του 3ου Δημοτικού σχολείου της Σητείας.

15 Δεκεμβρίου. Ενημερωτική εκδήλωση στο Εσπερινό Λύκειο Σητείας.

Δράσεις επικοινωνίας- προβολής – δημοσιότητας

Νέες πληροφοριακές πινακίδες του Γεωπάρκου Σητείας στην περιοχή της Ανάληψης, “αξιοποιώντας” τις στάσεις λεωφορείων. Φεβρουάριο 205 Άρθρο του Γεωπάρκου Σητείας στο Τεύχος 21, του Περιοδικού του Ευρωπαϊκού Δικτύου Γεωπάρκων με τίτλο : «Πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ερημοποίησης και την προστασία της γεωργίας από την κλιματική αλλαγή» Καταγραφή και χαρτογράφηση μονοπατιού Μπέμπονας – Λιμνιά- Λάστρος στο Γεωπάρκο Σητείας. (Paths of Greece) 2 Απριλίου gr «Γεωπάρκο Σητείας: Ανακαλύπτοντας τη Φυσική και Πολιτιστική Κληρονομιά της Ανατολικής Κρήτης» Νέες ενημερωτικές πινακίδες για την βιοποικιλότητα στον υγρότοπο Πιργιολίκι Ζήρου σε συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. Ιούνιος. Στο διεθνές ταξιδιωτικό περιοδικό Condé Nast Traveler, το Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO Σητείας προτείνεται ως ένα από τα ΤΟΠ 14 πράγματα για να κάνει ο ταξιδιώτης στην Κρήτη. 30 Ιουνίου. 10 χρόνια από την ένταξη και την αναγνώριση του Δήμου Σητείας ως Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO 2 Ιουλίου. Ανοικτή εσπερίδα στο πλαίσιο του Θερινού σχολείου 2025. “Ενεργός πολίτης και νερό. Προκλήσεις, ευκαιρίες και βιώσιμες πρακτικές” 2 Ιουλίου. Στο πλαίσιο του Θερινού σχολείου 2025 ”Θέατρο Φόρουμ” Και ο βυσσινόκηπηπος μας είναι θαυμάσιος! 2 Ιουλίου. Στο πλαίσιο του Θερινού σχολείου 2025 Κουκλοθέατρο στη Φάμπρικα στη Μυρσίνη. Σεπτέμβριος . Παγκόσμιο συνέδριο Γεωπάρκων στη Χιλή. Συμμετοχή με υφαντό στη δράση Weaving hope, το «Υφαντό της Ελπίδας» 27-28 Σεπτεμβρίου. Sitia Geo Fest ’25 Φεστιβάλ Γεωτουρισμού και Εναλλακτικού Τουρισμού 25 & 26 Νοεμβρίου στο πλαίσιο του έργου LIFE-AgrOassis. Διαδικτυακό σεμινάριο, αναφορικά με γεωργικές και αναγεννητικές πρακτικές, οι οποίες μπορούν να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα της γεωργίας στην κλιματική αλλαγή. Έκδοση ημερολόγιου του Γεωπάρκου Σητείας για το 2026,

Συμμετοχή στο δίκτυο Γεωπάρκων- σε ευρωπαϊκά προγράμματα- συνεργασίες με πανεπιστήμια

Συμμετοχή του Γεωπάρκου και του Δήμου Σητείας στο Interreg Euro-MED Natur 4 Climate Change 5-6 Μαρτίου Εορτασμός 10η επετείου της ίδρυση του προγράμματος Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO και 51η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Ευρωπαϊκών Παγκόσμιων Γεωπάρκων κεντρικά γραφεία της UNESCO στο Παρίσι Συμμετοχή στο workshop του GGN με θέμα Γεωπάρκα και Γαστρονομία 7 έως 11 Μαΐου, διεθνές σεμινάριο για την ταξινόμηση των αραχνώνκαι τις μεθόδους δειγματοληψίας τους, που οργανώθηκε στο πλαίσιο της CETAF – Consortium of European Taxonomic Facilities- DEST και συνδιοργανώθηκε από το ΜΦΙΚ-ΠΚ και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας NATURALIS της Ολλανδίας 24 Απριλίου Ερευνητική επίσκεψη επιστημών από Τμήμα Γεωλογίας και το εργαστήριο παλαιοντολογίας και Στρωματογραφίας του Πανεπιστήμιου Πατρών και γεωλόγων από Αγγλία. 29 και 30 Απριλίου η συνάντηση των εταίρων του έργου LIFE – AgrOassis με την συμμετοχή του Δήμου Σητείας και του Γεωπάρκου στο Βόλο. 28-30 ΜαΐουΣυμμετοχή στο 17th International Congress of the Geological Society of GreeceκαιτουΕλληνικού Forum ΓεωπάρκωνστηΜυτιλήνη Σεπτέμβριος Υποδοχή δύο νέων εθελοντών στο πλαίσιο του προγράμματος kulturweit και της συνεργασίας των Εθνικών Επιτροπών Γερμανίας και Ελλάδας της UNESCO και τα Ελληνικά Γεωπάρκα, 13 & 14 Οκτωβρίου 3η Συνάντηση των εταίρων του έργου LIFE AgrOassis 23 Οκτωβρίου Έκθεση «ΣΥΡΡΟΕΣ» από τους φοιτητές του Μεταπτυχιακού Τμήματος Περιβαλλοντικής Αρχιτεκτονικής του πανεπιστημίου, Royal College of Arts London, που έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με το Γεωπάρκο της Σητείας για την επιστημονική έρευνα στην περιοχή μας

Επίσης : Συμμετείχαμε μαζί με εταίρους από τη Ελλάδα και την Κύπρο στην συγγραφή και στην υποβολή 2 προτάσεων στο INTERREG Ελλάδας- Κύπρος, οι οποίες αν και είχαν θετική αξιολόγηση δεν χρηματοδοτήθηκαν τελικά. Σημείωση: οι προτάσεις δεν μας ήρθαν ως «κονσέρβα” από κάποιο μελετητικό γραφείο, αλλά ήταν αποτέλεσμα πολλών ωρών εργασίας και μάλλον δεν αποτελεί μέτρο αξιολόγησης για κάποιους .

.

Προγραμματισμός δράσεων 2025

Για το 2026 Χρονιά προετοιμασίας του φακέλου και όσων θα πρέπει να γίνουν για την επαναξιολόγηση το καλοκαίρι του 2027.