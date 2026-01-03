Τη Δευτέρα πραγματοποιήθηκε η τελευταία για το τρέχον έτος συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας υπό την προεδρία του κ. Μανώλη Αϊλαμάκη. Ο κ. Αϊλαμάκης ευχήθηκε σε όλους χρόνια πολλά και μία καλή νέα χρονιά. Παράλληλα ευχαρίστησε θερμά όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, το προσωπικό, το Δήμο και όλους όσοι στηρίζουν και συνεργάζονται με το Ταμείο.

Ελήφθη απόφαση για την 12η Αναμόρφωση του Ταμείου Σητείας οικονομικού έτους 2025 και καταρτίστηκε και εγκρίθηκε ο Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Ταμείου για το οικονομικό έτος 2026.

«Πραγματοποιήθηκε η τελευταία συνεδρίαση του 2025, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας με τα προαναφερθέντα θέματα. Θα πρέπει να αναφέρουμε αρχικά ότι καθαρή εικόνα για τον προϋπολογισμό του Ταμείου θα έχουμε με το κλείσιμο του οικονομικού έτους 2025, άρα μιλάμε για το πρώτο δεκαπενθήμερο με εικοσαήμερο του Ιανουαρίου του νέου έτους», ανέφερε ο κ. Αϊλαμάκης συμπληρώνοντας «ώστε να δούμε τα οικονομικά στοιχεία και να βασιζόμαστε σε πραγματικά οικονομικά μεγέθη».

Η αναμόρφωση του προϋπολογισμού περιελάμβανε, όπως είπε, κάποιες μεταβολές στα έσοδα με μείωση ή αύξηση εσόδων, «τα οποία έχουν προκύψει αλλά δεν είναι το τελικό το οποίο θα έχουμε με το κλείσιμο της χρονιάς στις 31/12 /24 γιατί υπάρχουν πληρωμές, εισροή χρημάτων ως τότε».

Εστιάζοντας στην στοχοθεσία του Ταμείου τόνισε: «Είναι υποχρέωσή μας, έχει να κάνει με το σχέδιο του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2026, κατά μήνα. Συνήθως βέβαια ο πρώτος και ο δεύτερος μήνας είναι ‘’ανενεργοί ‘’ εν αναμονή της έγκρισης του προϋπολογισμού από την Αποκεντρωμένη. Άρα λοιπόν μετά τον τρίτο μήνα αρχίζει να ενεργοποιείται η τήρηση του προϋπολογισμού με έργα, με συμβάσεις κλπ. Η στοχοθεσία έχει να κάνει με το σύνολο επομένως του προϋπολογισμού κατά μήνα, με τον τακτικό προϋπολογισμό, για έργα του ΠΔΕ και χρηματοδοτήσεις, έργα και χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Ταμείο Ανάκαμψης».

Παράλληλα, όπως ενημέρωσε ο κ. Αϊλαμάκης, θετική είναι η γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ για το σχέδιο του προϋπολογισμού του Ταμείου, που κατήρτισε δεύτερο σε πανελλαδικό επίπεδο (πρώτο ήταν του Ρεθύμνου) προϋπολογισμό. «Εύχομαι να δοθεί το εφαλτήριο βήμα στο Ταμείο Σητείας για έργα και πράξεις που έχουν προγραμματιστεί για το 2026, όσο το δυνατό νωρίτερα, δηλαδή να έχουμε προϋπολογισμό νωρίς ώστε να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε στο μέγιστο το κομμάτι αυτό».

Ο κ. Αϊλαμάκης ευχαρίστησε θερμά για την στήριξη το Διοικητικό Συμβούλιο, το προσωπικό του Ταμείου για την μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλεται, επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο για την στήριξη των αποφάσεων κι ευχήθηκε σε όλο τον κόσμο καλές γιορτές και μία καλή νέα χρονιά με υγεία.

Απαντώντας στο υποθετικό σενάριο, στο πνεύμα των ημερών, αν υπήρχε Αϊ- Βασίλης που έφερνε δώρα στα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία, τι δώρο θα ζητούσε το Ταμείο Σητείας, μας είπε «να είχαμε ένα καταρτισμένο άνθρωπο για την στήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ταμείου».

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ