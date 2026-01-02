Αγαπητές συνδημότισσες, αγαπητοί συνδημότες,

Με την έλευση του νέου έτους και την ολοκλήρωση της θητείας μου ως άμισθος Αντιδήμαρχος Πολιτικής και Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Σητείας, επιθυμώ να σας ενημερώσω για την οικειοθελή απόφασή μου να μη δεχτώ την ανανέωση της θητείας μου από 01/01/2026, κλείνοντας έναν κύκλο δύο ετών (2024–2025) έντονης προσπάθειας, προσφοράς και καθημερινής ευθύνης.

Η απόφαση αυτή ελήφθη λόγω των αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων, με αίσθημα ευθύνης και σεβασμού απέναντι στον θεσμό, στους συνεργάτες μου και πρωτίστως απέναντι σε εσάς, τους δημότες του Δήμου Σητείας.

Κατά την περίοδο 2024–2025, το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σητείας υλοποίησε ένα ολοκληρωμένο και επιχειρησιακά στοχευμένο έργο πρόληψης, ετοιμότητας και διαχείρισης φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων, με έμφαση στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και των κρίσιμων υποδομών.

Αναπτύχθηκαν δράσεις κοινωνικής μέριμνας για ευπαθείς ομάδες, ενισχύθηκαν οι συνεργασίες με επιστημονικούς και επιχειρησιακούς φορείς, υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις πλημμυρικής προστασίας και εγκαταστάθηκαν σύγχρονα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και επιχειρησιακής υποστήριξης..

Παράλληλα, επικαιροποιήθηκαν τα σχέδια Πολιτικής Προστασίας, ενισχύθηκαν οι τεχνολογικές και επικοινωνιακές υποδομές του Δήμου, πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές δράσεις, επιστημονικές συνεργασίες και ασκήσεις ετοιμότητας, ενισχύοντας ουσιαστικά την ανθεκτικότητα του Δήμου Σητείας απέναντι στην κλιματική κρίση και τις φυσικές καταστροφές.

Παράλληλα, Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, μέσω της Κοινωνικής Υπηρεσίας, ανέπτυξε εκτεταμένο έργο κοινωνικής φροντίδας(βοήθεια στο σπίτι) και προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων, διαχειριζόμενο πλήθος σύνθετων κοινωνικών περιστατικών.

Πραγματοποιήθηκαν δεκάδες κοινωνικές έρευνες κατόπιν εισαγγελικών εντολών, αξιολογήσεις γονεϊκής ικανότητας, διερευνήσεις οικογενειακών περιβαλλόντων και παρεμβάσεις παιδικής προστασίας, σε στενή συνεργασία με εισαγγελικές αρχές, δομές πρόνοιας, σχολικές μονάδες, μονάδες ψυχικής υγείας και κοινωνικούς φορείς σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη διαχείριση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, την ανήλικη παραβατικότητα, την ψυχοκοινωνική υποστήριξη θυμάτων και εξαρτημένων ατόμων, καθώς και στη συμβουλευτική και καθοδήγηση ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων.

Κλείνοντας θέλω να ευχηθώ για τη νέα χρονιά σε όλες κα όλους, να αγαπάμε περισσότερο, να προσφέρουμε απλόχερα, να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον με σεβασμό, ανοιχτές καρδιές και καθαρό βλέμμα, δύναμη να χτίζουμε και όχι να χωρίζουμε και τέλος η κατανόηση, η ανθρωπιά και η αλληλεγγύη να γίνουν πράξη καθημερινότητας .

Σας ευχαριστώ θερμά για την εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και τη στήριξη που μου δείξατε αυτά τα χρόνια. Εύχομαι σε όλες και όλους υγεία, φως και μια χρονιά γεμάτη ανθρωπιά.

Καλή Χρονιά. Σητεία 02/01/2026

Με βαθιά εκτίμηση Γιάννης Δασκαλάκης