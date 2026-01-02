Ο Δήμαρχος Σητείας Γεώργιος Ζερβάκης, έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Α. Ορίζει τους κάτωθι δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας, ως Αντιδημάρχους του Δήμου Σητείας, με θητεία από 02-01-2026 μέχρι 01-01-2027, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, μεταβιβάζοντας σε αυτούς τις παρακάτω, καθ’ ύλην, αρμοδιότητες οι οποίες αντιστοιχίζονται κατά περίπτωση με την οργανωτική δομή του Δήμου Σητείας, όπως αυτή αποτυπώνεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του :

1. Τον κ. Δρακάκη Εμμανουήλ του Κων/νου, ορίζει ως έμμισθο Αντιδήμαρχο για θέματα Τοπικής Ανάπτυξης, Καθαριότητας, Πρασίνου και Ανακύκλωσης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1.1 Την εποπτεία και ευθύνη των κάτωθι οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου:

α) του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου και

β) του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και ιδίως:

– Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.

– Την ευθύνη για τη χωριστή αποκομιδή και μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών.

– Την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας και αναβάθμισης του τοπικού φυσικού & αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος.

– Την ευθύνη επίβλεψης της υπηρεσίας πρασίνου.

– Την ευθύνη των δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων.

– Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων.

γ) του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, βάσει των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από τον Ο.Ε.Υ, με εξαίρεση την ευθύνη για τα αδέσποτα ζώα, τα ζώα συντροφιάς και τα μη επιτηρούμενα παραγωγικά ζώα.

2. Τον κ. Λυμπερίου Κων/νο του Σπυρίδωνος, ορίζει ως έμμισθο Αντιδήμαρχο για θέματα Οικονομικών, Διοίκησης, Πληροφορικής, Αθλητισμού και Γεωπάρκου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

2.1 Tην εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών του Δήμου καθώς και όλων των οργανικών μονάδων που ανήκουν στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

2.2Την υπογραφή όλων των εγγράφων, αποφάσεων, δικαιολογητικών και πράξεων που αφορούν στην Οικονομική Υπηρεσία.

2.3 Την έκδοση του τεκμηριωμένου αιτήματος, την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων

των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

2.4Tην εποπτεία και ευθύνη του Αυτοτελούς Τμήματος Γεωπάρκου και Αθλητισμού.

2.5 Tην εποπτεία και ευθύνη του Αυτοτελούς Τμήματος Πραγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής.

2.6 Την εποπτεία και ευθύνη όλων των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

2.7 Την εποπτεία του συνόλου του προσωπικού του Δήμου και ιδίως την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού, τη χορήγηση των αδειών του προσωπικού, την έγκριση και υπογραφή αποφάσεων και εντολών μετακίνησης

του προσωπικού.

2.8 Την έκδοση των αποφάσεων δημοτικής κατάστασης και ληξιαρχείου.

2.9 Την ευθύνη της λειτουργίας της ιστοσελίδας του Δήμου.

2.10 Το συντονισμό, την επίβλεψη και την ευθύνη της τήρησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται από την υφιστάμενη νομοθεσία για τον εργοδότη για θέματα υγιεινής και

ασφάλειας των εργαζομένων (Ν. 3852/20210 άρθρα 5,42 και 43, Π.Δ. 16 & 17 /1996, Π.Δ. 105/1996 κ.λ.π.). Στο πλαίσιο αυτής της αρμοδιότητας έχει την ευθύνη να λαμβάνει γνώση ενυπόγραφα των παρατηρήσεων του Τεχνικού Ασφαλείας και του

Ιατρού Εργασίας, που καταγράφονται στο βιβλίο υποδείξεων και να μεριμνά για την αποκατάσταση των προβλημάτων ή των κινδύνων που εντοπίζονται.

3.Την κ. Ξενικάκη Μαριάννα του Εμμανουήλ, ορίζει ως έμμισθη Αντιδήμαρχο για θέματα Παιδείας και Κοινωνικής Προστασίας και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

3.1 Την εποπτεία και ευθύνη του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας και Πολιτισμού στο μέρος που αφορά την Παιδεία και ιδίως:

– Την προώθηση και ρύθμιση ζητημάτων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

– Την αποτελεσματική λειτουργεία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου

– Την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης

– Τη λειτουργία του Κ.Δ.Α.Π ΑμεΑ «Δήμητρα»

3.2 Από το Αυτοτελές τμήμα Κοινωνικής Προστασίας :

− Την ευθύνη για το σχεδιασμό-συντονισμό-παρακολούθηση προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής, κοινωνικής πρόνοιας και πολιτικών ισότητας των φύλων

− Το σχεδιασμό προγραμμάτων και δράσεων που στοχεύουν στην πρόληψη της παραβατικότητας

− Το σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων προαγωγή της δημόσιας υγείας.

− Την εφαρμογή πολιτικών και δράσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

− Την εποπτεία λειτουργίας του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι».

4. Την κ. Περράκη Βαρβάρα του Κων/νου, ορίζει ως έμμισθη Αντιδήμαρχο για θέματα Πολιτισμού και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

4.1 Την εποπτεία και ευθύνη του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας και Πολιτισμού στο μέρος που αφορά τoν Πολιτισμό και ιδίως:

– Την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού και της προβολής και προστασίας των πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο.

– Τoν προγραμματισμό και εφαρμογή δραστηριοτήτων καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.

– Προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

– Προώθηση της ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού.

– Την ευθύνη της λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου και της Φιλαρμονικής του Δήμου.

– Την ευθύνη της λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, Μουσείων και Πινακοθηκών.

– Την εποπτεία λειτουργίας του Πολύκεντρου Σητείας

4.2 Από το Αυτοτελές τμήμα Κοινωνικής Προστασίας την εποπτεία και την ευθύνη λειτουργίας των κάτωθι δομών του Δήμου :

– Κέντρο Κοινότητας

– Κοινωνικό Παντοπωλείο

– K.Α.Π.Η.

5. Τον κ. Σκαρβελάκη Ιωάννη του Νικολάου , ορίζει ως έμμισθο Αντιδήμαρχο για θέματα Άρδευσης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

5.1 Την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Άρδευσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και ιδίως:

– Την ευθύνη για τη σωστή λειτουργία του αρδευτικού συστήματος, καθώς και όλων των λειτουργιών που αφορούν στις εργασίες άντλησης & διανομής νερού

– Την επίβλεψη και το συντονισμό των συνεργείων άρδευσης

– Τον έλεγχο των υδρονομέων άρδευσης

5.2 Την ευθύνη και τον προγραμματισμό δράσεων για τα αδέσποτα ζώα, τα ζώα συντροφιάς και τα μη επιτηρούμενα παραγωγικά ζώα.

6. Τον κ. Σπυριδάκη Στυλιανό του Γεωργίου, ορίζει ως έμμισθο Αντιδήμαρχο για θέματα Τεχνικά και Δόμησης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

6.1. Την εποπτεία και ευθύνη του Αυτοτελούς Τμήματος Υπηρεσιών Δόμησης.

6.2 Την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Μελετών και Τεχνικών Έργων και του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ( εκτός της επίβλεψη των τεχνικών συνεργείων) και ιδίως:

– Τον προγραμματισμό και οργάνωση μελετών – επίβλεψης έργων.

– Την έκδοση βεβαιώσεων παλαιότητας ακινήτων.

– Την εποπτεία και ευθύνη του πολεοδομικού σχεδιασμού και συγκεκριμένα

– Αρμοδιότητες πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, πολεοδομικών

– Μελετών, τοπογραφικών εφαρμογών, οικοδομικών αδειών και ελέγχου,

– Αυθαιρέτων, τεχνικού αρχείου – γραμματείας.

– Την έκδοση των αποφάσεων χορήγησης άδειών τομής/εκσκαφής οδοστρώματος.

7. Τον κ. Φυγετάκη Νικόλαο του Ιωάννη, ορίζει ως άμισθο Αντιδήμαρχο για θέματα Πολιτικής Προστασίας και Καθημερινότητας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

7.1 Την εποπτεία και ευθύνη του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας.

7.2 Την επίβλεψη των τεχνικών συνεργείων.

7.3 Την επίβλεψη της κυκλοφορίας στην πόλη και τις δημοτικές κοινότητες και της εφαρμογής του Κ.Ο.Κ. σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο για θέματα συγκοινωνιών.

7.4Την ευθύνη της συντήρησης και επισκευής του ηλεκτρομηχανολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, της διαχείρισης υλικών, καυσίμων, και ανταλλακτικών.

7.5 Την ευθύνη προγραμματισμού και ελέγχου συντήρησης όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.

7.6 Την υπογραφή των αδειών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων.

7.7 Την ευθύνη του προγράμματος των εκδηλώσεων για τοπικές εορτές και εθνικές επετείους.

Β. Σε άπαντες τους ανωτέρω μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων καθώς και της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών

πράξεων και εγγράφων που εκδίδονται στα πλαίσια των ανατιθέμενων καθ΄ ύλην αρμοδιοτήτων, εκτός από εκείνα τα έγγραφα που θεωρούνται μείζονος σημασίας τα οποία υπογράφει ο Δήμαρχος.

Γ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες τους ασκεί ο Δήμαρχος.

Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Λυμπερίου Κων/νο.

Ο Δήμαρχος Σητείας

Ζερβάκης Γεώργιος