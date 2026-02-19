Ο Εμπορικός Σύλλογος Σητείας ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι στο πλαίσιο της διοργάνωσης της εκδήλωσης «Λευκή Αποκριατικη Νύχτα», την Παρασκευή 20/02/2026 και κατά τις ώρες 18:00 – 22:00, θα πραγματοποιηθεί προσωρινό κλείσιμο οδών, για τα οχήματα, στο κέντρο της πόλης.

Συγκεκριμένα, θα παραμείνουν κλειστές στην κυκλοφορία:

Η οδός Βιτσέντζου Κορνάρου, από τη γωνία Τσαντηράκη έως το κατάστημα Οπτικά Αρραθύμος.

Η οδός Ελευθερίου Βενιζέλου

Η οδός Δημοκρίτου

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών.

Καλούμε όλους τους δημότες και επισκέπτες να στηρίξουν την τοπική αγορά και να απολαύσουν μια όμορφη βραδιά με ανοιχτά καταστήματα, προσφορές και εκδηλώσεις.

Με εκτίμηση,

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Εμπορικός Σύλλογος Σητείας