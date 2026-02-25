

Κυριακή 8 Μαρτίου στις 21.15 – Πολύκεντρο Δήμου Σητείας

“Μια κωμωδία για όσους έμειναν ποτέ σε Airbnb και υποσχέθηκαν “ποτέ ξανά”… αλλά ξαναέκαναν κράτηση.“ Μια συναρπαστική κωμωδία εγκλεισμού για δύο … και κάτι παραπάνω.

Εκείνος, οργανωτικός μέχρι ψυχαναγκασμού, με λίστες για τα πάντα, αγάπη για την τάξη και έλεγχο σε κάθε λεπτομέρεια. Εκείνη, χαοτική, αυθόρμητη, «ό,τι κάτσει», που ζει στη στιγμή και θεωρεί το πρόγραμμα … προσβολή στην ελευθερία της.

Δυο κόσμοι που δεν θα συναντιόντουσαν ποτέ στην πραγματικότητα, βρίσκονται ξαφνικά κλεισμένοι μαζί σε ένα διαμέρισμα.

Από τις συγκρούσεις για το ποιος θα πάρει τον καναπέ και τις διαφωνίες για το φαγητό, οι παρεξηγήσεις για τον καφέ, τα μισόλογα που γίνονται εκρήξεις, τις κωμικές προσπάθειες να χωρίσουν το σπίτι στα δύο … και μια αναπάντεχη φιλία που γεννιέται μέσα στο χάος. Η παράσταση «Check in για 2» φέρνει στη σκηνή όλες τις μικρές τραγωδίες της συγκατοίκησης που γίνονται ξέφρενη κωμωδία: Μια κωμωδία εγκλεισμού που μιλάει για το χάος της διαφορετικότητας, την τρέλα της συγκατοίκησης και την ανακάλυψη ότι, καμιά φορά, το χειρότερο ταίρι μπορεί να αποδειχθεί και το καλύτερο.

Τα εισιτήρια της παράστασης τιμώνται 18 ευρώ γενική είσοδος & 15 ευρώ μειωμένο (Ανέργων – Φοιτητών – Αμεα)