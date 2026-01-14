Ο πρόεδρος του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων, Γιάννης Λιονάκης, με ανάρτησή του εκφράζει τη βαθιά θλίψη του για τον χαμό του 15χρονου παιδιού και απευθύνει έκκληση για συλλογική ευθύνη και αφύπνιση. Τονίζει ότι η τραγωδία δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτέλεσμα επαναλαμβανόμενων λανθασμένων επιλογών, υπογραμμίζοντας πως το αυτοκίνητο δεν είναι παιχνίδι, η οδήγηση χωρίς άδεια δεν αποτελεί μαγκιά και η ανοχή δεν ισοδυναμεί με αγάπη. Καλεί τους γονείς να θέτουν όρια, εκφράζοντας παράλληλα σεβασμό και συμπαράσταση στην οικογένεια του θύματος, με στόχο να μην επαναληφθούν παρόμοιες τραγωδίες.

Η ανάρτηση του Γιάννη Λιονάκη αναφέρει:

ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΧΑΘΗΚΕ.

ΚΑΙ Η ΣΙΩΠΗ ΒΑΡΑΙΝΕΙ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ..￼.

Ένα δεκαπεντάχρονο παιδί.

Μια παρέα ανηλίκων.

Ένα αυτοκίνητο που δεν έπρεπε να κινηθεί.

Και μια ζωή που κόπηκε απότομα.

Δεν είναι ώρα για κατηγορίες.

Είναι ώρα για σκέψη, ευθύνη και αφύπνιση.

Αυτό που συνέβη δεν είναι ατύχημα της στιγμής.

Είναι μια αλυσίδα επιλογών που, δυστυχώς, τη βλέπουμε να επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά στο νησί μας, στις γειτονιές μας, δίπλα μας.

Το αυτοκίνητο δεν είναι παιχνίδι.

Η οδήγηση χωρίς άδεια δεν είναι μαγκιά.

Η ανοχή δεν είναι αγάπη.

Γονείς, ας μην κλείνουμε τα μάτια.

Ας μη μπερδεύουμε την περηφάνια με την αδιαφορία.

Η πραγματική φροντίδα βάζει όρια, ακόμα κι όταν είναι δύσκολο.

Με απόλυτο σεβασμό και σιωπή απέναντι στον αβάσταχτο πόνο της οικογένειας.

Καμία λέξη δεν μπορεί να απαλύνει αυτή την απώλεια.

Για να μη θρηνήσουμε ξανά.

Για να μη χαθεί άλλο παιδί.

Για να μη γίνει αυτό το πένθος συνήθεια.