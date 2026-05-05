Έκτακτη σύσκεψη για τις πτήσεις στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Έκτακτη σύσκεψη για τις πτήσεις στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»

05/05/2026
Άσκηση Πολιτικής Προστασίας «ΗΦΑΙΣΤΟΣ 2026» στον Δήμο Αγίου Νικολάου

Άσκηση Πολιτικής Προστασίας «ΗΦΑΙΣΤΟΣ 2026» στον Δήμο Αγίου Νικολάου

05/05/2026
Συμμετοχή του 2ου Πειραματικού ΓΕΛ σε πρόγραμμα Erasmus+ στη Ριέκα της Κροατίας

Συμμετοχή του 2ου Πειραματικού ΓΕΛ σε πρόγραμμα Erasmus+ στη Ριέκα της Κροατίας

05/05/2026

Ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν προβλήματα σε μετακινήσεις – Κατολισθήσεις στο ΒΟΑΚ

Οι βροχές του 2026 ξεπέρασαν ήδη το σύνολο του 2025 στην Κρήτη

05/05/2026
Ευχαριστήριο Συλλόγου «ο Μύσων» για τη δεύτερη συνάντηση της Σχολής Γονέων στη Σητεία

Ευχαριστήριο Συλλόγου «ο Μύσων» για τη δεύτερη συνάντηση της Σχολής Γονέων στη Σητεία

05/05/2026

Σεισμική δόνηση στο Γούδουρα

05/05/2026
Συνεδριάζει την Παρασκευή η Δημοτική Κοινότητα Νεάπολης: Τα θέματα προς συζήτηση

Νεάπολη: Εκκρεμότητες χωρίς απαντήσεις

05/05/2026
ΕΣΠΑ
Τρίτη, 5 Μαΐου, 2026
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result

Έκτακτη σύσκεψη για τις πτήσεις στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»

by anatolh kim
05/05/2026
in Ελλάδα, Πολιτική
Share on FacebookShare on Twitter
Σε έκτακτη σύσκεψη εργασίας που συγκάλεσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, με τη συμμετοχή της αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Βίκυς Χατζηβασιλείου, της Αντιδημαρχίας Τουρισμού, του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης και υπηρεσιακών παραγόντων, συζητήθηκε το ζήτημα που έχει ανακύψει με το ενδεχόμενο συρρίκνωσης αεροπορικών πτήσεων από και προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του δήμου Θεσσαλονίκης, υπήρξε άμεση επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ Ανδρέα Φιορεντίνο, ώστε να υπάρξει ο βέλτιστος δυνατός συντονισμός για τη διαχείριση του θέματος. Μετά από αίτημα του δημάρχου, που υποβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας, υπήρξε άμεση απάντηση και συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί αύριο, στις 4 το απόγευμα, διαδικτυακή σύσκεψη με μέλη της διοίκησης της Ryanair, ώστε να εξακριβωθούν ακριβώς οι προθέσεις της εταιρίας και να υπάρξει επίσημη ενημέρωση, για το τι πραγματικά έχει συμβεί.
Παράλληλα, εστάλη επιστολή στη Fraport, με την οποία ζητήθηκε να υπάρξει σχετική ενημέρωση για το αν έχουν αλλάξει οι όροι συνεργασίας με τη Ryanair και αν έχουν γνωστοποιηθεί στη διαχειρίστρια εταιρεία οι προθέσεις της Ryanair.
Σχετική επιστολή εστάλη και στην υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ώστε να ενημερωθεί για την κατάσταση που έχει ανακύψει. Τέλος, συμφωνήθηκε πως θα ακολουθήσει μέχρι το τέλος της εβδομάδας διευρυμένη σύσκεψη όλων των φορέων της πόλης, ώστε να παρατεθούν και να αξιολογηθούν όλα τα στοιχεία και τα δεδομένα και να υπάρξει κοινός συντονισμός. «Προτεραιότητα όλων είναι και οφείλει να είναι το συμφέρον της πόλης» υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του δήμου Θεσσαλονίκης.
Από την πλευρά της, η κ. Χατζηβασιλείου έκανε λόγο για συντονισμένες κινήσεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων και παρέπεμψε στην αυριανή σύσκεψη.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result

Copyright © Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ

Powered & Designed by
1 BIT - ONE BIT - Σχεδιασμός ιστοσελίδων - Προώθηση ιστοσελίδων - Digital Marketing