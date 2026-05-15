Eurovision 2026 Β’ Ημιτελικός: Στον τελικό η Κύπρος με την Αντιγόνη – Ποιες χώρες πέρασαν, όλες οι εμφανίσεις

Η εκρηκτική Αντιγόνη, εκπροσωπώντας την Κύπρο στον Β’ Ημιτελικό της Eurovision 2026 με το δυναμικό «Jalla», ξεσήκωσε το Wiener Stadthalle, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Η Κύπρος, με την Αντιγόνη Μπάξτον και το τραγούδι «Jalla», κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις στη σκηνή του Wiener Stadthalle. Φέρνοντας για πρώτη φορά την κυπριακή διάλεκτο στον διαγωνισμό, η Αντιγόνη πλαισιωμένη από τέσσερις χορεύτριες πραγματοποίησε μια δυναμική εμφάνιση που της χάρισε το πολυπόθητο εισιτήριο για την τελική αναμέτρηση.

Οι 10 χώρες που προκρίθηκαν στον τελικό είναι οι εξής:

Βουλγαρία

Ουκρανία

Νορβηγία

Αυστραλία

Ρουμανία

Μάλτα

Κύπρος

Οι χώρες που προκρίθηκαν από τον Α’ Ημιτελικό

Από τον Α’ Ημιτελικό έχουν ήδη εξασφαλίσει θέση στον τελικό οι: Ελλάδα, Φινλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία και Πολωνία.

Η ελληνική συμμετοχή με τον Akyla και το τραγούδι «Ferto» έχει ήδη εξασφαλίσει τη θέση της στον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει τις υπόλοιπες προκριθείσες χώρες σε μια από τις πιο ανταγωνιστικές χρονιές των τελευταίων ετών.

Η έναρξη της βραδιάς

Η μετάδοση του δεύτερου ημιτελικού της 70ής Eurovision ξεκίνησε με θερμή εισαγωγή από τους παρουσιαστές Μαρία Κοζάκου και Γιώργο Καπουτζίδη, οι οποίοι καλωσόρισαν το κοινό στη Βιέννη και παρουσίασαν το πλαίσιο της βραδιάς.

Η Κύπρος με την Αντιγόνη και το «Jalla» ξεσήκωσαν το στάδιο

Το τραγούδι αποτελεί ένα έντονο dance/pop κομμάτι που συνδυάζει ethnic επιρροές, μεσογειακή ενέργεια και σύγχρονη pop παραγωγή, δημιουργώντας μια σκηνική ταυτότητα που ξεχωρίζει σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ημιτελικό.

Η εμφάνιση της Αντιγόνης χαρακτηρίστηκε από υψηλή ενέργεια, έντονη σκηνική παρουσία και άμεση επαφή με το κοινό, στοιχείο που ανέβασε τη θερμοκρασία της αρένας, με τη σκηνική παρουσία και τη μουσική ταυτότητα του τραγουδιού να θεωρούνται από τα βασικά «όπλα» της συμμετοχής.

Η σειρά εμφάνισης του Β’ Ημιτελικού

Στη σκηνή του Wiener Stadthalle, διεκδικώντας μία θέση στον Μεγάλο Τελικό, εμφανίζονται οι εξής χώρες: Βουλγαρία, Αζερμπαϊτζάν, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Τσεχία, Γαλλία, Αρμενία, Ελβετία, Κύπρος, Αυστρία, Λετονία, Δανία, Αυστραλία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αλβανία, Μάλτα και Νορβηγία.

Οι εμφανίσεις των διαγωνιζομένων του Β’ Ημιτελικού

Πρώτη στη σκηνή ανέβηκε η Βουλγαρία με τη Dara και το τραγούδι «Bangaranga». Η Dara αντλεί έμπνευση από την εμβληματική παρουσία της Elitsa Todorova, η οποία εκπροσώπησε τη Βουλγαρία στη Eurovision 2007 μαζί με τον Stoyan Yankulov με το τραγούδι «Water».

Η μητέρα της Elitsa, Pavlinka Todorova, υπήρξε δασκάλα φωνητικής της Dara, δημιουργώντας μια βαθιά καλλιτεχνική σύνδεση μεταξύ τους. Το τραγούδι «Water» αποτέλεσε σημαντική επιρροή για τη Dara, η οποία το τραγουδούσε σε χορωδιακές εμφανίσεις και αργότερα το ενσωμάτωσε και στις δικές της συναυλίες.

Το «Bangaranga» φέρει την υπογραφή μιας εξαιρετικής διεθνούς δημιουργικής ομάδας. Πέρα από την ίδια τη DARA, το τραγούδι συνυπογράφουν ο διακεκριμένος Έλληνας συνθέτης και παραγωγός, Δημήτρης Κοντόπουλος, ο πολυβραβευμένος Ρουμάνος hitmaker, Monoir, και η Νορβηγίδα δημιουργός, Anne Judith Stokke Wik, γνωστή για τις επιτυχημένες συνεργασίες της στον χώρο της K-Pop.

Ακολούθησε η εμφάνιση του Αζερμπαϊτζάν με τη JIVA και το τραγούδι «Just Go». Η JIVA ξεχωρίζει για την αγάπη της προς την ιστορία της Eurovision και ιδιαίτερα για το εμβληματικό νικητήριο τραγούδι που έφερε τον διαγωνισμό στη Βιέννη, το «Rise Like a Phoenix» της Conchita Wurst.

Όπως η ίδια έχει δηλώσει, αγαπά ιδιαίτερα τους στίχους και το ισχυρό μήνυμα του τραγουδιού, που εκφράζει την ανθεκτικότητα και την ικανότητα να ξανασηκώνεσαι μετά τις δυσκολίες, αποπνέοντας μια έντονη συναισθηματική δύναμη.

Για τη Ρουμανία ανέβηκε στη σκηνή η Alexandra Căpitănescu με το τραγούδι «Choke Me». Η ίδια περιγράφει τον εαυτό της μέσα από ένα emoji: την ανατομική καρδιά, καθώς θεωρεί ότι εκφράζει απόλυτα το συναίσθημα πίσω από τη συμμετοχή της στη Eurovision 2026.

Όπως εξηγεί, το «Choke Me» δεν αφορά μια κλασική ρομαντική προσέγγιση, αλλά μια πιο βαθιά και έντονη συναισθηματική εμπειρία. Σε αντίθεση με την «απλή» καρδιά που συμβολίζει την αγάπη, η ανατομική καρδιά αντιπροσωπεύει την ευαλωτότητα, την ένταση και συναισθήματα που βιώνονται σχεδόν σωματικά, με τρόπο ισχυρό και κάποιες φορές οδυνηρό.

Για το Λουξεμβούργο ανέβηκε στη σκηνή η Eva Marija με το τραγούδι «Mother Nature». Για την ίδια, η Eurovision υπήρξε καθοριστική επιρροή από πολύ μικρή ηλικία, καθώς η διοργάνωση του 2009 αποτέλεσε μια στιγμή που διαμόρφωσε τη μουσική της πορεία.

Ιδιαίτερη πηγή έμπνευσης υπήρξε ο νικητής της Μόσχας 2009, Alexander Rybak, του οποίου το «Fairytale» την ώθησε να ξεκινήσει να παίζει βιολί σε ηλικία μόλις τριών ετών. Όπως έχει δηλώσει η ίδια, το «Fairytale» αποτέλεσε το πρώτο βήμα της αγάπης της για τη μουσική.

Ακολούθησε η Τσεχία με τον Daniel Zizka και το τραγούδι «CROSSROADS». Ένα από τα προηγούμενα κομμάτια του, το «23:23», αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στην πορεία του, καθώς στη συνέχεια το διασκεύασε και το παρουσίασε μαζί με την Τσεχική Συμφωνική Ορχήστρα στον ιστορικό Bethlehem Chapel στην Πράγα, μια εμπειρία που θεωρείται μέχρι σήμερα από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της μουσικής του διαδρομής.

Ακολούθησε η εμφάνιση της Γαλλίας με τη Monroe και το τραγούδι «Regarde!». Η Γαλλία δεν συμμετέχει στο διαγωνιστικό κομμάτι, καθώς είναι ανάμεσα στις λεγόμενες «Big 5» χώρες —μαζί με τη Γερμανία, τη Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο— και τη διοργανώτρια Αυστρία, που έχουν απευθείας συμμετοχή στον μεγάλο τελικό, χωρίς να περνούν από τη διαδικασία των ημιτελικών.

Η 17χρονη καλλιτέχνιδα έχει ήδη εμφανιστεί σε εντυπωσιακές σκηνές, με πιο πρόσφατη τη συμμετοχή της στο Wiener Stadthalle, συνεχίζοντας μια πορεία γεμάτη σημαντικές εμπειρίες. Στο παρελθόν, είχε την ευκαιρία να τραγουδήσει στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου, στο Vatican City, έναν χώρο που, όπως έχει περιγράψει η ίδια, της προκάλεσε έντονη συγκίνηση, καθώς «οι κολώνες έμοιαζαν με αγκαλιά που σε περιβάλλει».

Στη συνέχεια στη σκηνή ανέβηκε ο εκπρόσωπος της Αρμενίας, ο SIMÓN με το τραγούδι «Paloma Rumba».

Ο πολυτάλαντος καλλιτέχνης ξεχωρίζει για τις εκκεντρικές και εντυπωσιακές live εμφανίσεις του, με πιο χαρακτηριστική στιγμή το ότι έχει τραγουδήσει κυριολεκτικά… στον αέρα. Ο SIMÓN έχει εμφανιστεί κρεμασμένος από την οροφή, τραγουδώντας ασταμάτητα ενώ εκτελεί εντυπωσιακές τούμπες, μια σκηνική υπογραφή που, όπως λέει ο ίδιος, έχει πλέον γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς του.

Για την Ελβετία ανέβηκε στη σκηνή η Veronica Fusaro με το τραγούδι «Alice».

Η καλλιτέχνιδα έχει ως διαχρονικό ίνδαλμα της Eurovision τον Mahmood, που έχει εκπροσωπήσει την Ιταλία δύο φορές, το 2019 και το 2022. Όπως η ίδια αναφέρει, θαυμάζει τον τρόπο με τον οποίο χτίζει μια ισχυρή καλλιτεχνική ταυτότητα μέσα στον διαγωνισμό, με τραγούδια προσωπικά, σύγχρονα και ικανά να αγγίξουν το κοινό πέρα από τη σκηνή της Eurovision.

Μετά την Κύπρο ακολούθησε η διοργανώτρια χώρα, η Αυστρία με τον COSMÓ και το τραγούδι «Tanzschein», η οποία δεν συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία, καθώς είναι ανάμεσα στις λεγόμενες «Big 5» χώρες.

Το αγαπημένο karaoke κομμάτι του COSMÓ είναι το «Unwritten» της Natasha Bedingfield, ένα τραγούδι που εκφράζει την ιδέα της «λευκής σελίδας» και της δημιουργίας της δικής σου ιστορίας. Όπως αναφέρει ο ίδιος, την προηγούμενη χρονιά βρέθηκε συχνά αντιμέτωπος με αυτή την αίσθηση, γεγονός που έκανε το μήνυμα του τραγουδιού ακόμη πιο προσωπικό και ουσιαστικό για εκείνον.

Επόμενη χώρα η Λετονία με την Atvara, η οποία παρουσίασε το τραγούδι «Ēnā».

Αν έπρεπε να περιγράψει τον εαυτό της με ένα emoji, θα διάλεγε το 🌓, καθώς εκφράζει απόλυτα τη φιλοσοφία της γύρω από τη μουσική και την τέχνη. Όπως εξηγεί η ίδια, κάθε άνθρωπος έχει μέσα του τόσο φως όσο και σκιά, και μέσα από τη δημιουργία της επιδιώκει να εξερευνά και τις δύο πλευρές, χτίζοντας ένα βαθύτερο και πιο συναισθηματικό καλλιτεχνικό σύμπαν.

Στη σκηνή ανέβηκε για τη Δανία ο Søren Torpegaard Lund με το τραγούδι «Før Vi Går Hjem».

Ο Søren έχει μια έντονη αδυναμία στη μουσική της δεκαετίας του ’80, με ιδιαίτερη αγάπη στο «How Will I Know» της Whitney Houston, το οποίο τον «ανεβάζει» κάθε φορά, είτε τον παρασέρνει σε ασταμάτητο χορό είτε τον συγκινεί στη ακουστική του εκδοχή. Ένας καλλιτέχνης που ζει τη μουσική του με όλα τα συναισθήματα στην επιφάνεια.

Την Αυστραλία εκπροσώπησε η Delta Goodrem με το τραγούδι «Eclipse».

Η κυκλοφορία του κομματιού συνέπεσε εντυπωσιακά με μια πραγματική σεληνιακή έκλειψη, κατά την οποία η Σελήνη πήρε κοκκινωπή απόχρωση για περίπου 82 λεπτά — ένα σπάνιο αστρονομικό φαινόμενο ορατό σε δισεκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Μια στιγμή που έδωσε στο «Eclipse» μια σχεδόν κινηματογραφική, κοσμική διάσταση και έκανε την κυκλοφορία του ακόμη πιο ξεχωριστή.

Η Ουκρανία εκπροσωπήθηκε από το συγκινητικό project των LELÉKA και το τραγούδι «Ridnym».

Για το συγκρότημα, η πρώτη έντονη ανάμνηση από τη Eurovision συνδέεται με τη νίκη της Ruslana το 2004 με το εμβληματικό «Wild Dances». Όπως έχουν δηλώσει, εκείνη η στιγμή τους γέμισε συγκίνηση και υπερηφάνεια, καθώς αποτέλεσε μια αίσθηση εθνικής αναγνώρισης και καλλιτεχνικής ταυτότητας σε διεθνές επίπεδο.

Ακολούθησε το Ηνωμένο Βασίλειο, μια ακόμα χώρα που δεν συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία, αφού —μαζί με τη Γερμανία, τη Ιταλία και τη Γαλλία — και τη διοργανώτρια Αυστρία είναι στις «Big 5» χώρες.

Το Ηνωμένο Βασίλειο εκπροσωπείται από τον LOOK MUM NO COMPUTER και το τραγούδι «Eins, Zwei, Drei».

Ο καλλιτέχνης είναι γνωστός για τις ιδιαίτερες και απρόβλεπτες τοποθεσίες όπου έχει παρουσιάσει τη μουσική του, με μία από τις πιο αξέχαστες να είναι το ψυκτικό αμπάρι του MS Stubnitz — ενός παλιού αλιευτικού πλοίου που σήμερα λειτουργεί ως πλωτός χώρος συναυλιών. Ιδιαίτερη αδυναμία δείχνει στο μηχανοστάσιο, γεμάτο ντιζελοκινητήρες, γεννήτριες και παράξενους μηχανισμούς, το οποίο περιγράφει με ενθουσιασμό ως έναν χώρο που «μυρίζει παλιό λάδι», κάτι που για τον ίδιο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της γοητείας του.

Στη συνέχεια στη σκηνή ανέβηκε ο εκπρόσωπος της Αλβανίας, Alis με το τραγούδι «Nân».

Για τον Alis, η Eurovision αποτελεί πηγή έμπνευσης και ενέργειας, με ιδιαίτερη αδυναμία στο «Dark Side» των Blind Channel, που εκπροσώπησαν τη Φινλανδία το 2021 με εκρηκτική εμφάνιση στη Ρότερνταμ. Όπως έχει δηλώσει, λατρεύει την ενέργεια και τη στάση του τραγουδιού, ενώ ξεχωρίζει επίσης το «Hard Rock Hallelujah» των Lordi, τη νικητήρια συμμετοχή της Φινλανδίας το 2006, που έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στον διαγωνισμό.

Με το τραγούδι «Bella» εκπροσώπησε ο AIDAN τη Μάλτα.

Ο καλλιτέχνης μοιράζεται μια χαρακτηριστική παιδική του ανάμνηση από τη Eurovision, όταν προσπαθούσε να αναπαραστήσει στο μπάνιο του ένα από τα αγαπημένα του τραγούδια του διαγωνισμού του 2007. Συγκεκριμένα, εμπνεύστηκε από το «Vertigo» της Olivia Lewis, προσπαθώντας να αναβιώσει τη σκηνή της «βροχής» από το videoclip. Μια παιδική προσπάθεια γεμάτη ενθουσιασμό και φαντασία, που μπορεί να μην ενθουσίασε τη μητέρα του τότε, αλλά δείχνει ξεκάθαρα την πρώιμη σύνδεσή του με τη μουσική σκηνή της Eurovision.