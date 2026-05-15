Πρόεδρος Κούβας: Η άρση αποκλεισμού από τις ΗΠΑ θα ήταν o πιο απλός τρόπος για να βοηθήσουν τη χώρα μας

Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, του οποίου η χώρα δηλώνει έτοιμη να εξετάσει την πρόταση της Ουάσινγκτον για παροχή βοήθειας 100 εκατομμυρίων δολαρίων, τόνισε σήμερα ότι η άρση του “αποκλεισμού” που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ θα ήταν ένας “πιο απλός” τρόπος να βοηθήσει η Ουάσινγκτον το νησί.

“Θα ήταν δυνατόν να αμβλυνθούν οι ζημιές με πιο απλό και πιο γρήγορο τρόπο αίροντας ή χαλαρώνοντας τον αποκλεισμό, καθώς είναι γνωστό σε όλους ότι η ανθρωπιστική κατάσταση (στο νησί) υπολογίζεται ψυχρά και προκαλείται” από την Ουάσινγκτον, δήλωσε ο Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Η Κούβα υφίσταται από τα τέλη Ιανουαρίου έναν ενεργειακό αποκλεισμό από την Ουάσινγκτον και είναι αντιμέτωπη εδώ και μέρες με μια πολύ σοβαρή ενεργειακή κρίση που προκαλεί ατελείωτες διακοπές ηλεκτρικούς ρεύματος και την αυξανόμενη αγανάκτηση των κατοίκων.

Reuters: Κυβερνητικό αεροσκάφος των ΗΠΑ εθεάθη στο διεθνές αεροδρόμιο της Αβάνας

Λίγο νωρίτερα, κυβερνητικό αεροσκάφος των ΗΠΑ εθεάθη να αναχωρεί το απόγευμα της Πέμπτης από το διεθνές αεροδρόμιο της Αβάνας, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα του Reuters, λίγες ημέρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι δύο ιστορικοί αντίπαλοι «πρόκειται να συνομιλήσουν».

Η κυβέρνηση της Κούβας ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει την αμερικανική πρόταση για βοήθεια 100 εκατομμυρίων δολαρίων καθώς βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα μεγάλη διακοπή ρεύματος στην ανατολική πλευρά της, όπου οι κάτοικοι δεν κρύβουν πια την αγανάκτησή τους για τις ατέλειωτες διακοπές. Σημειώνεται ότι η Κούβα τελεί υπό τον ενεργειακό αποκλεισμό που της έχει επιβάλει η Ουάσινγκτον.

Η Κούβα είναι “έτοιμη” να εξετάσει την πρόταση για βοήθεια ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων που έκαναν οι ΗΠΑ, ανακοίνωσε σήμερα ο Κουβανός υπουργός Εξωτερικών μέσω της πλατφόρμας Χ. Ο Αμερικανός ομόλογός του Μάρκο Ρούμπιο επανέλαβε την Τετάρτη την προσφορά των ΗΠΑ υπό τον όρο η βοήθεια να διανεμηθεί από την Καθολική Εκκλησία, χωρίς να περάσει από την κομμουνιστική κυβέρνηση.

“Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τα χαρακτηριστικά της πρότασης και τον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιηθεί”, δήλωσε ο επικεφαλής της κουβανικής διπλωματίας Μπρούνο Ροντρίγκες.

Την Τετάρτη, ο υπουργός Ενέργειας και Ορυχείων είχε δηλώσει ότι η χώρα δεν είχε πια “καθόλου καύσιμα και καθόλου ντίζελ” και ότι οι 100.000 τόνοι αργού που μετέφερε ρωσικό πετρελαιοφόρο το οποίο επετράπη να δέσει στο νησί στα τέλη Μαρτίου “εξαντλήθηκαν”.

