11/12/2025
ΕΣΠΑ
Η βουλγαρική γκάιντα στον Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO

by anatolh kim
11/12/2025
in Τεχνολογία-Επιστήμη
epa12560558 A person casts their vote at a polling station in Tegucigalpa, Honduras, 30 November 2025. Over 6.5 million Hondurans are eligible to vote in the general election on 30 November 2025, to elect the country's president, members of the National Congress, as well as mayors and municipal councilors. EPA/CARLOS LEMOS

Η παράδοση της βουλγαρικής γκάιντας συμπεριλαμβάνεται επίσημα πλέον στον Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Η ανακοίνωση έγινε από την UNESCO, εκπαιδευτικό, επιστημονικό και πολιτιστικό οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών, στον λογαριασμό της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Το μήνυμα αναφέρει: “Νέα εγγραφή στον κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Γκάιντες και η παράδοση να παίζουν γκάιντα στη Βουλγαρία: μετάδοση γνώσης και δεξιοτήτων, Βουλγαρία, Συγχαρητήρια!”.

Η απόφαση λήφθηκε κατά τη διάρκεια της 20ής συνεδρίασης της Διακυβερνητικής Επιτροπής για τη διαφύλαξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας, που διεξάγεται στο Νέο Δελχί, στην Ινδία, από τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου έως το Σάββατο.

Είναι το αποτέλεσμα της προετοιμασίας από τη Βουλγαρία μιας εθνικής υποψηφιότητας φέτος για εγγραφή στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας της UNESCO με τον ακόλουθο φάκελο: “Γκάιντες και η παράδοση να παίζουν γκάιντα στη Βουλγαρία – μετάδοση γνώσης και δεξιοτήτων”.

Για να αναγνωριστεί επίσημα μια πρακτική ή μια τέχνη ως άυλη πολιτιστική κληρονομιά, πρέπει να μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά και να διατηρείται ζωντανή από μια κοινότητα, μεταξύ άλλων κριτηρίων. “Η άυλη πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί σύμβολο πολιτιστικής συμμετοχής, ποικιλομορφίας και ζωτικότητας”, δήλωσε ο Κρίστοφ Γουλφ, αντιπρόεδρος της Γερμανικής Επιτροπής της UNESCO.

Φέτος, ειδικοί έχουν κληθεί να εξετάσουν 11 υποψηφιότητες για τον κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς που χρειάζεται Επείγουσα Διαφύλαξη, 54 υποψηφιότητες για εγγραφή στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας και μία πρόταση για τον Κατάλογο Καλών Πρακτικών Διαφύλαξης.
Add New Playlist

