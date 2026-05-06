Η είδηση είναι το σήμα εκκίνησης για το μεγαλύτερο τουριστικό στοίχημα της Ανατολικής Κρήτης. Όταν το 2023 γράφαμε για την εντυπωσιακή είσοδο της «1 Hotels» στην Ευρώπη μέσω του Λονδίνου, πολλοί αναρωτήθηκαν: «Πόσο μπορεί να αφορά τον Άγιο Νικόλαο μια ανακοίνωση για το Mayfair;». Η απάντηση ήρθε τώρα, αφοπλιστική και ουσιαστική, με την υπογραφή των συμβάσεων της Mirum με τον Άκτωρα και τη Δομική Κρήτης.

Το «Μάθημα» από το Piccadilly: Από το Mayfair στο Μεραμπέλλο

Η «1 Hotels», η ξενοδοχειακή φίρμα που ξεκίνησε από τις ΗΠΑ και εντυπωσιάζει τον πλανήτη με τις επενδυτικές της κινήσεις, έκανε το πρώτο ουσιαστικό βήμα στην Ευρώπη με το 1 HotelMayfair. Σε μια μοντέρνα γωνιά του ιστορικού Λονδίνου, με θέα τα δέντρα του GreenPark, το ξενοδοχείο αυτό έφερε τη φύση μέσα στο αστικό περιβάλλον. Κάθετα τοπία, βιώσιμο ντιζάιν, φαγητό από το αγρόκτημα στο τραπέζι.

Γιατί αυτό έχει σημασία για εμάς; Γιατί το 1 HotelMayfair είναι το «πρώτο παιδί» της αλυσίδας στην Ευρώπη και το EloundaHills θα είναι το δεύτερο. Η φιλοσοφία που εφαρμόστηκε δίπλα στο ιστορικό «Ritz», ότι η πολυτέλεια πρέπει να συμβαδίζει με τον σεβασμό στον κόσμο που μας περιβάλλει, είναι η ίδια που θα μεταλαμπαδευτεί στην Ελούντα και τον Άγιο Νικόλαο. Ή αν θέλετε πρώτα στα Πλάγια κάτω από τα Λενικά. Όταν ο Barry Sternlicht, ο ιδρυτής της SH Hotels&Resorts, μιλά για «επανασύνδεση με το θαύμα της φύσης», δεν κάνει δημόσιες σχέσεις. Περιγράφει το μοντέλο που θα δούμε να υλοποιείται στις δικές μας ακτές.

Η Κατασκευαστική «Ματ» Κίνηση: Άκτωρ και Δομική Κρήτης

Αν το Λονδίνο μας έδειξε το «τι» θα κατασκευαστεί, η νέα συμφωνία της Mirum μας δείχνει το «πώς» και το «πότε». Η υπογραφή των πρώιμων κατασκευαστικών συμβάσεων με την AKTOR S.A. και τη Δομική Κρήτης Α.Ε. αποτελεί μια στρατηγική επιλογή με τεράστιο βάρος.

Ο Άκτωρ, ένας από τους ισχυρότερους παίκτες στις εθνικές υποδομές, φέρνει το μέγεθος και την τεχνογνωσία. Η Δομική Κρήτης, η κορυφαία κατασκευαστική εταιρεία του νησιού μας, φέρει την αξιοπιστία, το μεράκι και τη βαθιά γνώση του τοπικού πεδίου. Αυτό το «κατασκευαστικό δίδυμο» δεν εγγυάται απλώς την ανέγερση κτιρίων, αλλά τη θωράκιση του έργου απέναντι στις προκλήσεις των καιρών.

Με την υιοθέτηση του συστήματος ECI (EarlyContractor Involvement), οι εταιρείες αυτές εμπλέκονται στο έργο πριν καν οριστικοποιηθούν οι τιμές. Σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον με ασταθή κόστη υλικών και πληθωριστικές πιέσεις, αυτή η κίνηση διασφαλίζει ότι το Elounda Hills δεν θα μείνει «μακέτα», αλλά θα παραδοθεί εντός των χρονοδιαγραμμάτων, με στόχο την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης πριν το τέλος της δεκαετίας. Για αυτά θα γράψουμε και στο μέλλον. Προς το παρόν θέλω να θυμίσω μ’ ένα παλαιότερο κείμενο την επιτυχημένη κίνηση στη διαχείριση του τουριστικού προϊόντος, αντίστοιχη με αυτήν που έγινε τώρα στο κατασκευαστικό.

Η κίνηση της διαχείρισης

Το κείμενο που ακολουθεί δημοσιεύθηκε στα τέλη Νοεμβρίου 2023 και παρουσιάζει, νομίζω, μεγάλο ενδιαφέρον:

Η «1Hotels», η ξενοδοχειακή φίρμα που ξεκίνησε από τις ΗΠΑ και εντυπωσιάζει όλο τον πλανήτη με τις επενδυτικές κινήσεις που έχει κάνει σε λιγότερο από μία δεκαετία, έκανε το πρώτο ουσιαστικό βήμα εισόδου στην Ευρώπη από το Λονδίνο. Με τα επίσημα εγκαίνια του 1 HotelMayfair, της ναυαρχίδας του ομίλου στο Ηνωμένο Βασίλειο και του πρώτου ευρωπαϊκού προορισμού για τον όμιλο, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Crosstree Real Estate Partners. Σε μια μοντέρνα γωνιά του ιστορικού Mayfair με θέα τα ώριμα δέντρα του GreenPark, το 1 HotelMayfair φέρνει την ομορφιά της φύσης στο κεντρικό Λονδίνο μέσα από κάθετα τοπία, βιώσιμο ντιζάιν, φαγητό από το αγρόκτημα στο τραπέζι και εμπνευσμένες από τη φύση εμπειρίες, σ’ ένα ξενοδοχείο που έχει γείτονα το ιστορικό «Ritz Hotel» και βρίσκεται στο πολυσύχναστο Piccadilly.

Πόσο μπορεί να ενδιαφέρει όμως μια ανάλογη ανακοίνωση την τουριστική Κρήτη; Η απάντηση είναι απλή και συνάμα αφοπλιστική: Εντάσσεται στο απόλυτο ενδιαφέρον της Κρήτης. Ειδικά της Ανατολικής και του Αγίου Νικολάου! Στην ουσία, τα εγκαίνια του 1 HotelMayfair στο κέντρο του Λονδίνου, σηματοδοτούν τα καλά νέα για την Mirum Hellas και την επένδυση «Elounda Hills». Κι αυτό γιατί το σύγχρονο ξενοδοχείο βιώσιμων εμπειριών, στην πρωτεύουσα του αγγλοσαξονικού κόσμου, αποτελεί το πρώτο πρότζεκτ του ομίλου στην Ευρώπη, με δεύτερο εκείνο του «Elounda Hills». Με δεδομένα τα όσα δημιούργησε η εταιρεία στο Λονδίνο, τα μηνύματα για την επένδυση της Κρήτης είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά και αισιόδοξα για όσα πρόκειται ν’ ακολουθήσουν από την «1Hotels» που έχει αναλάβει την διαχείριση στην μεγαλύτερη τουριστική επένδυση της Ελλάδας.

Το παράδειγμα του Λονδίνου

Στο 1 HotelMayfair, έχουν δημιουργήσει σχολαστικά έναν βιώσιμο προορισμό, αντλώντας έμπνευση από την έμφυτη ομορφιά του φυσικού κόσμου που μας περιβάλλει, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα και τον σχεδιασμό με βάση την αγγλική παράδοση, που σμίγει κοσμοπολίτικα με ό,τι σπουδαίο έχει παραδώσει η Μεσόγειος στο διατροφικό μοντέλο, αλλά και με τον σεβασμό σ’ ένα κόσμο που χρήζει προστασίας για να είναι βιώσιμος. Κι αυτό είναι ένα γεγονός που ξαφνιάζει ευχάριστα τον επισκέπτη, γιατί με απλό, πρακτικό και ουσιαστικό τρόπο, οι εμπνευστές της δημιουργίας ενός ξενοδοχείου που εφαρμόζει την ποιότητα παντού, αποδεικνύουν πως αυτό μπορεί να γίνει εφικτό ακόμα και σε μια μητροπολιτική πρωτεύουσα του πλανήτη που διαθέτει ειδικό βάρος, το οποίο της προσδίδει ο διαχρονικός ρόλος που έχει διαδραματίσει στην οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό, τις τέχνες και τις επιστήμες καθώς και στα μεγάλα ιστορικά γεγονότα που σημάδεψαν τον κόσμο μας.

Η εγγύτητα του ξενοδοχείου σε διάσημες γκαλερί, εστιατόρια βραβευμένα με αστέρι Michelin και κομψά καταστήματα στην Bond Street, την Mount Street και την Regent Street, καθώς και σημαντικά ορόσημα όπως η Βασιλική Ακαδημία Τεχνών και το Ανάκτορο του Μπάκιγχαμ, προσφέρουν στους επισκέπτες μια μοναδική ευκαιρία να απολαύσουν τα καλύτερα του Λονδίνου τόσο στη ζωή της πόλης όσο και την ομορφιά του φυσικού κόσμου.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που φέρνουμε το μοναδικό μείγμα φύσης και πολιτισμού, βιωσιμότητας και πολυτέλειας της επωνυμίας μας και την ολιστική εστίαση στην υγεία και την ευεξία σε αυτό που υπήρξε κέντρο κληρονομιάς για γενιές», λέει για την 1 Hotels ο Πρόεδρος και ιδρυτής της SH Hotels&Resorts, Barry Sternlicht. «Σχεδιάσαμε αυτήν την χαλαρωτική αστική όαση ως μια φρέσκια, μοντέρνα, σύγχρονη αντίληψη των διαχρονικών παραδόσεων. Με φόντο το GreenPark, επικεντρωνόμαστε στην επανασύνδεση των επισκεπτών και των επισκεπτών μας με το θαύμα και τη μαγεία του Λονδίνου φυσικά, πολιτιστικά και ιστορικά ορόσημα σε μια ατμόσφαιρα που είναι τόσο χαλαρή όσο και εκλεπτυσμένη».

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ