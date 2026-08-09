Οι Human Touch, το πλέον αναγνωρισμένο jazz group της Ελλάδας εντυπωσίασε το κοινό του Φεστιβάλ Πλατείας.

Ο Ντέϊβιντ Λιντς, στο σαξόφωνο ο Σταύρος Λάντσιας στα πλήκτρα και νραμς και ο Γιώτης Κιουρτσόγλου στο μπάσο χάρισαν στο κοινό που και χθες είχε πλημμυρίσει την πλατεία Βερντέν μια αλησμόνητη εμπειρία.

Υπενθυμίζουμε ότι σήμερα είναι η τελευταία ημέρα του Φεστιβάλ Πλατείας 2026 και η σκηνή ετοιμάζεται να υποδεχτεί ξεχωριστούς καλλιτέχνες, σε μια μεγάλη μουσική βραδιά που σηματοδοτεί το φινάλε του φετινού φεστιβάλ.

Επί σκηνής θα εμφανιστούν απόψε, οι Γιώργης Ξυλούρης (Ψαρογιώργης), Μάρκος Πινακουλάκης, Μαριάνα Κατσιμίχα, Βασίλης Προδρόμου, Βασίλης Γουργουλιός, Φώτης Βεργόπουλος, Γιάννης Κουφουδάκης, Σάκης Πολύζος, Ector-Marko Remsak, Κυριάκος Γκουβέντας, Καίτη Κουλλιά, Παναγιώτης Σκουτέρης και Βασίλης Σμάνης.