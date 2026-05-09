Μια όμορφη ημέρα γεμάτη δράσεις πλησιάζει. Την Κυριακή 10 Μαϊου στην πλαζ του ΕΟΤ, διοργανώνεται από το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 5ου Νηπιαγωγείου Αγίου Νικολάου μια άκρως ανοιξιάτικη εκδήλωση που αναμένεται να αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις.

Η Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων του 5ου Νηπιαγωγείου Αγίου Νικολάου κ. Σοφία Νεραντζούλη ενημέρωσε για το πρόγραμμά τους: αναρρίχηση, survivor παιχνίδια, αισθητηριακά παιχνίδια (messyplay), yoga για τα παιδιά αλλά και πολλές ακόμη δημιουργικές δραστηριότητες, που θα λάβουν χώρα εκείνη την ημέρα και έχουν ως στόχο να ψυχαγωγήσουν και να διασκεδάσουν το κοινό. Το περιεχόμενο των δράσεών τους, φαίνεται πως είναι άκρως ελκυστικό, ενώ η είσοδος θα είναι ελεύθερη τόσο για τα παιδιά όσο και για τους συνοδούς τους.

Ρωτήσαμε την κ. Νεραντζούλη, εάν η δράση αφορά αποκλειστικά τους μαθητές του 5ου Νηπιαγωγείου και υπογράμμισε πως πρόκειται για μια ανοιχτή γιορτή προς όλα τα παιδιά.

Δεν σταματούν όμως εκεί! Καθώς η ημέρα αυτή συμπίπτει και με τη γιορτή της μητέρας, έχουν αποφασίσει να την γιορτάσουν με χειροτεχνίες από γονείς των παιδιών του 5ου Νηπιαγωγείου Αγίου Νικολάου.

Συστάσεις

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί τις ώρες 10:00-13:00. Οι διοργανωτές συνιστούν τα παιδιά που θα παρευρεθούν να φορούν καπέλο, αντηλιακό και πρόχειρα ρούχα καθώς υπάρχει η πιθανότητα να λερωθούν στο πλαίσιο του παιχνιδιού.

Λαχειοφόρος αγορά

Όποιος επιθυμεί να συνεισφέρει για τις ανάγκες του 5ου Νηπιαγωγείου μπορεί να αγοράσει λαχνό, από τη λαχειοφόρο αγορά που θα διεξαχθεί εκείνη την ημέρα. Για τη λαχειοφόρο αγορά, ευχαριστούν θερμά τα καταστήματα και τις επιχειρήσεις της πόλης. Αλλά και τους εθελοντές που αναγράφονται και στην αφίσα τους, οι οποίοι θα βοηθήσουν αφιλοκερδώς, ώστε να περάσουν όλοι μαζί ένα όμορφο και διασκεδαστικό πρωινό γεμάτο δράσεις. Παράλληλα θα επιμεληθούν τα παιχνίδια και τις δράσεις της Κυριακής.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ