Σε ύφεση είναι αυτήν την ώρα η φωτιά η οποία εκδηλώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στην περιοχη πάνω από την Ξερολιμνη του Δήμου Σητείας .

Άμεσα ξεκίνησε μια μεγάλη επιχείρηση με την συμμετοχή δυνάμεων της Πυροσβεστικής από όλο το νομό πεζοπορων τμηματων της ΕΜΟΔΕ καθώς κι εναέριων μέσων με δυο ελικόπτερα να πραγματοποιούν ρίψεις νερού.

Λιγο μετα τις 6 το πρωί ήχησε και το 112 ζητώντας από τους πολίτες να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Αυτην την ωρα έχουν σταματήσει οι ρίψεις των εναέριων μέσων κι η φωτιά όπως προαναφερθηκε είναι σε ύφεση.

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ