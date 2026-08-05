Η Μάγια, ο Βίλλυ και η παρέα τους σας περιμένουν για να αποδείξουν πως, όταν είμαστε ενωμένοι, μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα! Μια παράσταση ύμνος για τη φιλία, τη συνεργασία, την αλληλεγγύη και τον σεβασμό στη φύση. Μέσα από το χιούμορ και τη δράση, τα παιδιά ανακαλύπτουν πόσο σημαντικό είναι να προστατεύουμε το περιβάλλον και να πιστεύουμε στις δυνάμεις μας.

Εντυπωσιακά ζογκλερικά και ακροβατικά που κόβουν την ανάσα γίνονται αναπόσπαστο κομμάτι της δράσης και δίνουν έναν εκρηκτικό ρυθμό που καθηλώνει.

Είσοδος: Ταμείο 14€- Προπώληση στο βιβλιοπωλείο “Πάπυρος”( Πλατεία Πλαστήρα),στο E&GMinimarket (Δημοκρατίας 39 Ιεράπετρα) καθώς και online μέσω του Come Together.»

Χώρος: 3ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας (Είσοδος ΕΠΑ.Λ.)

Τη Δευτέρα 10 Αυγούστου στις 20:30.

Οργάνωση: kolossaionproductions