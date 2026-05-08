Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων Ημεροπλοίων Μεραμβέλλου και Ελούντας – Πλάκας αισθάνονται την ανάγκη να εκφράσουν τις θερμές και δημόσιες ευχαριστίες τους προς τη Λιμενική Αρχή Ελούντας για την καίρια και αποτελεσματική παρέμβασή της στον προβλήτα της Σπιναλόγκας.

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση είδαμε την τοπική Λιμενική Αρχή να επιδεικνύει υψηλό αίσθημα ευθύνης και επιχειρησιακή προνοητικότητα. Η απόφαση να αξιοποιηθεί ο τεχνικός εξοπλισμός που βρισκόταν ήδη στο νησί —στο πλαίσιο των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης— πριν την προγραμματισμένη απομάκρυνσή τους την ερχόμενη Δευτέρα, για τον καθαρισμό των φερτών υλικών και των προσχώσεων από τον βυθό, αποτελεί υπόδειγμα ορθής διοίκησης.

Η παρέμβαση αυτή είναι ζωτικής σημασίας, καθώς:

Αποκαθιστά ένα πάγιο πρόβλημα ετών που δυσκόλευε την προσέγγιση των σκαφών.

Ενισχύει στο μέγιστο την ασφάλεια των χιλιάδων επιβατών που μεταφέρουμε καθημερινά.

Διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία των επαγγελματιών του κλάδου, χωρίς να διαταραχθεί η τουριστική κίνηση, χάρη στον άψογο χρονικό προγραμματισμό της επιχείρησης.

Ευχαριστούμε επίσης την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων για την εποικοδομητική συνεργασία και την επίβλεψη, διασφαλίζοντας τον σεβασμό στην ιστορικότητα του χώρου, καθώς και τον ιδιοκτήτη των μηχανημάτων, κ. Μαρή Νικήτα, για την πολύτιμη συνεισφορά του.

Τέτοιες πρωτοβουλίες αποδεικνύουν ότι όταν υπάρχει βούληση, συντονισμός και άμεση ανταπόκριση, οι λύσεις δίνονται προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και της τοπικής οικονομίας. Παραμένουμε στη διάθεση των αρχών για τη συνέχιση αυτής της άριστης συνεργασίας.

Με εκτίμηση,

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων:

Σύλλογος Ημεροπλοίων Μεραμβέλλου

Σύλλογος Ημεροπλοίων Ελούντας – Πλάκας