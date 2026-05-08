Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026 η εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών του 1ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου στο αρτοζαχαροπλαστείο «Μήλο», στο πλαίσιο του προγράμματος αγωγής σταδιοδρομίας «Μαθαίνω – Επιλέγω – Συνεχίζω» και των δράσεων του σχολείου για την ενίσχυση της σύνδεσης των μαθητών με την εκπαιδευτική και επαγγελματική προοπτική τους, στον άξονα αντιμετώπισης της σχολικής διαρροής.

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στους χώρους του σύγχρονου εργαστηρίου παραγωγής, να γνωρίσουν από κοντά τον τρόπο λειτουργίας μιας οργανωμένης επιχείρησης εστίασης και να έρθουν σε επαφή με διαφορετικές ειδικότητες και επαγγελματικούς ρόλους στον χώρο της αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η βιωματική συμμετοχή των παιδιών στην παρασκευή γλυκών, καθώς οι μαθητές δημιούργησαν μικρά κωκ και καλιτσούνια, τα οποία δοκίμασαν στη συνέχεια με μεγάλο ενθουσιασμό. Παράλληλα, προσφέρθηκε σε κάθε παιδί προσωπική σακούλα με σφολιατοειδή προϊόντα και νερό, σε μια ιδιαίτερα προσεγμένη και φιλόξενη υποδοχή από την επιχείρηση.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης κ. Μαρής και το προσωπικό μίλησαν στους μαθητές για την καθημερινότητα του επαγγέλματος, τη σημασία της συνεργασίας, της συνέπειας και της δημιουργικότητας στον χώρο της εργασίας. Επιπλέον, ο υπεύθυνος επικοινωνιακών θεμάτων και στρατηγικής κ. Γεώργιος Κεραμιδάς πραγματοποίησε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση με τους μαθητές γύρω από θέματα σταδιοδρομίας, επαγγελματικού προσανατολισμού, προσωπικής εξέλιξης και σύγχρονων απαιτήσεων της αγοράς εργασίας.

Η δράση αποτέλεσε μια ουσιαστική εμπειρία βιωματικής μάθησης για τους μαθητές, ενισχύοντας την επαφή τους με πραγματικά επαγγελματικά περιβάλλοντα και συμβάλλοντας θετικά στην καλλιέργεια κινήτρων συμμετοχής, δημιουργικότητας και ενεργού σύνδεσης με το σχολείο και τη μελλοντική επαγγελματική τους πορεία.

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί της δράσης ήταν οι καθηγητές Μπρόκου Ιωάννα, Καλλιόπη Δασκαλογιαννάκη και Πασχάλης Κούτρας.

Το 1ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς τον κ. Μαρή, τον κ. Γεώργιο Κεραμιδά και όλο το προσωπικό του αρτοζαχαροπλαστείου «Μήλο» για την άψογη φιλοξενία, την εξαιρετική οργάνωση, την προθυμία και την ουσιαστική προσφορά τους στους μαθητές μας. Η εγκάρδια υποδοχή, η βιωματική εμπειρία που προσέφεραν στα παιδιά και η ουσιαστική ενημέρωση γύρω από ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία της δράσης